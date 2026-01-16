La historia de los 35 años de USIC ha sido guiada por líderes que han sabido combinar experiencia, visión y un firme compromiso con Puerto Rico. Hoy, nos encontramos en un punto significativo de esa historia: la transición entre dos figuras cuya aportación marca un antes y un después en nuestra organización.

Frederick Millán se mantendrá activo en USIC como miembro de la Junta de Directores. ( Suministrada )

Hablar de Frederick Millán es reconocer a uno de los líderes más influyentes en la evolución de USIC. Su liderazgo marcó más de dos décadas de crecimiento, disciplina y compromiso con la industria de seguros en Puerto Rico. Ante su jubilación, efectiva hoy, 16 de enero de 2026, se celebra una trayectoria que dejó cimientos sólidos y una visión clara del futuro. Durante su presidencia, Millán impulsó una cultura de excelencia que redefinió la manera en que USIC sirve a productores, clientes y al sector de fianzas y propiedad. Apostó por soluciones locales, por relaciones de confianza y por una organización preparada para responder con firmeza a los retos del mercado. Su legado se vive en cada producto, cada alianza y cada decisión estratégica que hoy conforma el ADN de la empresa.

Pero la grandeza de un líder competente también se mide por su capacidad para preparar el camino para quienes continúan la misión. Y ese es, sin duda, uno de sus aportes más significativos.

USIC se ha preparado durante años para este momento. Esta transición es el resultado de una planificación responsable, diseñada para asegurar evolución, estabilidad, continuidad y visión. Parte esencial de ese proceso ha sido el desarrollo del liderazgo interno.

Rafael Blanes, hijo del fundador, Antonio Blanes (QEPD), asumirá las riendas de USIC tras el retiro de Frederick Millán. ( Suministrada )

Hoy cuenta con un sucesor que no solo conoce la empresa, sino que también ha crecido con ella. Rafael Blanes, hijo del fundador, Antonio Blanes (QEPD), y custodio natural del legado que dio vida a la institución, cuenta con una trayectoria de 18 años que demuestra compromiso, conocimiento técnico, visión estratégica y conexión con el mercado asegurador. Su liderato representa la continuación natural de los principios que Millán sembró: humildad, solidez y servicio con propósito.

Rafael Blanes asume esta nueva etapa con el apoyo de un equipo experimentado, comprometido y alineado con la visión institucional, preparado para respaldar su presidencia y continuar ejecutando con responsabilidad el rumbo estratégico de USIC.

Millán se jubila dejando una empresa fortalecida, moderna y enfocada en el futuro. Aun tras su jubilación, continuará vinculado a USIC como miembro de la Junta de Directores, aportando su experiencia. Y lo hace con la certeza de que USIC queda en manos firmes, con un presidente entrante que comparte la misma visión de crecimiento y estabilidad. Rafael Blanes representa continuidad, innovación y visión de futuro: tres pilares que guiarán el próximo capítulo de USIC.

La transición entre Millán y Blanes no es solo un relevo; es la unión de dos legados: el institucional, fortalecido por Millán con dedicación absoluta, y el familiar y empresarial, que Rafael Blanes impulsa con una visión renovada y un compromiso genuino. Hoy se honra a ambos líderes: a Frederick Millán, por dejar una empresa sólida y un camino trazado con disciplina; y a Rafael Blanes, por asumir con preparación, convicción y una clara visión de la dirección de USIC hacia el futuro.

En esta transición, como establece su lema —USIC, siempre contigo—, la empresa honra su historia y reafirma su compromiso con la industria de seguros en Puerto Rico, con productores, asegurados, comunidades y su gente.