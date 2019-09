Amplio el impacto de la NBA en la Copa del Mundo FIBA Por Carlos Rosa Rosa / Enviado especial 09/03/2019 |11:45 p.m.

GUANGZHOU, China. Cuando la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) le abrió las puertas a los jugadores de la NBA en las Olimpiadas de Barcelona 1992, solo 15 enebeístas estuvieron activos en el torneo, incluyendo 11 del primer ‘Dream Team’ de Estados Unidos.

En los restantes 11 países solo figuraron cuatro enebeístas: Carl Herrera (Venezuela), Sarunas Marciulionis (Lituania), Drazen Petrovic (Croacia), y Detlef Schrempf (Alemania).

Otros como los croatas Toni Kukoc y Dino Radja, y el lituano Arvydas Sabonis debutaron más tarde en la NBA, a la vez que Yugoslavia, con Vlade Vidac, estuvo ausente en Barcelona.

Hace 17 años, a su vez, era muy improbable pensar que representaciones de África y Asia llegaran a tener jugadores en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Hoy día, la historia es totalmente diferente. Entre los 32 países participantes en esta Copa Mundial de China, un total de 56 canasteros con contratos para la próxima campaña de la NBA están presentes en esta competencia. Restándole los 12 de Estados Unidos, hay 44 jugadores internacionales, incluyendo de Nigeria y Japón. La lista no incluye al agente libre Salah Mejri, integrante del seleccionado de Túnez. Puerto Rico cuenta con el alero Isaiah Piñeiro, novato de los Kings de Sacramento.

La evolución del baloncesto a nivel mundial ha sido significativa. Y también en Europa ya las potencias son amenazadas por países de menor tradición que vienen creciendo a pasos agigantados en este deporte. Está el ejemplo de Croacia que quedó fuera de este Mundial durante el sistema clasificatorio de ventanas en Europa. Y lo mismo le aconteció al campeón del último Eurobasket, Eslovenia. Fueron dos sorpresas mayúsculas.

En cambio, Polonia, Finlandia, Montenegro, y República Checa llegaron a este escenario.

El boricua Eddie Casiano estuvo presente en Barcelona como jugador. Y ahora está aquí como técnico. Así que puede hablar en propiedad de los cambios en este deporte en los últimos 17 años.

“El mundo entero está avanzando. Aquellos que no estudian el baloncesto internacional, pensaron que Irán era una ‘cherry’. Pero luego vieron que no es así. Es un equipo alto que mueve el balón y sabe jugar”, dijo Casiano en referencia a su primera rival en esta ronda inicial del Grupo C, el cual dominó 83-81, tras remontar un déficit de 17 puntos en el periodo final.

“En Barcelona nosotros dominábamos a estos equipos. No tenían estatura ni fuerza. Hacían dos o tres pases y lanzaban. Ahora te hacen jugar. El nivel mundial ha mejorado. Todos vienen a competir”, dijo Casiano, cuyo conjunto apabulló 100-68 a China en la primera ronda en Barcelona.

Irán, de paso, cuenta en su plantel con un exjugador de la NBA en el pívot Hamed Haddadi. Fue el primer iraní en llegar a dicha liga en 2002. La historia de Mejri es similar, al convertirse en el primer tunecino enebeísta con los Mavericks de Dallas hace cuatro campañas.

En Túnez, el baloncesto es el segundo deporte más popular del país, dijo el armador Mourad El Mabrouk. El principal es el fútbol. El Mabrouk dijo que hay una liga profesional con 12 clubes y precisó que nueve de los 12 jugadores del seleccionado participan en la liga local. “Es una buena competencia. Lo que pasa es que la gente desconoce de nuestro baloncesto. Nosotros estamos jugando en nuestro tercer Mundial seguido y llegamos a unas Olimpiadas (Río 2016). Hemos tenido la oportunidad de demostrarle al mundo que podemos jugar”, dijo El Mabrouk.

Casiano entiende que el crecimiento de estos países está ligado al formato de sus competencias profesionales con torneos más largos y con más espacio para entrenar en comparación con el Baloncesto Superior Nacional (BSN). Ha sido un punto que Casiano ha recalcado en múltiples ocasiones y que volvió a enfatizar.

“La mayoría de los países que están aquí cuentan con ligas que presentan uno o dos juegos a la semana, y entrenan y ensayan de seis a ocho veces. Eso mejora a los jugadores. Nosotros jugamos cuatro veces a la semana y no tenemos tiempo para entrenar y ensayar. Y lo que hacemos es crear malos hábitos”, dijo Casiano, quien esta madrugada buscaba el pase a la segunda ronda ante Túnez.