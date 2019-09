Daneichka Canales aprovecha su break Por Joel Ortiz Rivera 09/25/2019 |11:45 p.m.

Durante más de la mitad de sus 24 años de vida, Daneichka Canales ha desayunado, almorzado y cenado baloncesto, puliendo sus destrezas a diario primero tal vez como una manera de desarrollar habilidades atléticas en la niñez; luego, como un sueño de representar a su Isla.

La sanjuanera, egresada de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, se estrenó con la selección adulta de baloncesto femenino durante el fogueo realizado por el Equipo Nacional en China, pero es en el torneo AmeriCup que se está celebrando en el Coliseo Roberto Clemente en donde de verdad siente que está debutando.

“Es que ponerse la camisa frente a puertorriqueños es otra cosa”, dijo la jugadora luego de una sesión de práctica reciente. “Desde que jugué Sub 17 hace muchos años no representaba a Puerto Rico. Hacía mucho tiempo”.

Canales, quien jugó bajo el mando del dirigente nacional, Jerry Batista, en la UPR de Bayamón, es parte de un recambio generacional paulatino que se realiza en el seleccionado femenino. La jugadora, que se desempeña como ‘shooting guard’ y delantera pequeña, es, según Batista, un reemplazo o una nueva inyección de agresividad y de energía ante la salida por retiro de canasteras como Mari Plácido y Yolanda Jones.

Además de jugar bajo Batista en la UPRB, Canales es parte de las Gigantes de Carolina en el Baloncesto Superior Nacional Femenino, donde es dirigida por el veterano asistente en el Equipo Nacional, Carlos Calcaño.

“Por eso no tengo el nerviosismo de probar que soy tan buena como las que estaban antes. Por ejemplo, Mari era tiradora y yo no soy casi tiradora. Lo mío es más atacar, poner la bola en el piso. Pero eso no me pone nerviosa ni nada. Yo sé lo que yo doy y puedo dar”, indicó Canales.

“Esta oportunidad significa mucho. He esperado mucho para ponerme el uniforme y lo aprecio. Ahora estoy en el proceso de cogerle el piso a esto. Pero me siento en confianza. A muchas de las jugadoras las conozco porque he jugado en contra de ellas y me he acoplado bien al equipo”, finalizó.