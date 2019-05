Del buche el triunfo de los Warriors Por The Associated Press 05/17/2019 |00:13 a.m.

Vinieron de atrás para vencer 114-111 a Portland y tomar ventaja de 2-0 en su serie

Stephen Curry (AP)

OAKLAND. Stephen Curry anotó 37 puntos y los Golden State Warriors se recuperaron de un déficit de 15 puntos en el que cayeron en la primera mitad antes de frenar a los Portland Trail Blazers para una victoria de 114-111 el jueves, despegándose 2-0 en la serie final de la conferencia occidental de la NBA. CJ McCollum falló un tiro brincado con 32 segundos por jugarse y Draymond Green anotó en el otro extremo para los Warriors, lo que le dio a Portland una última oportunidad con 12.3 segundos por jugar. Entonces, Andre Iguodala le sacó la bola de las manos a Damian Lillard en el ala izquierda antes de que pudiera hacer un intento de tres puntos. Seth Curry, el hermano menor de Steph, puso a Portland en la delantera con un triple con 1:03 por jugarse antes de que Kevon Looney donqueara en el otro extremo y pusiera a Golden State de nuevo en la cima al 112-111. Stephen Curry registró su tercera actuación consecutiva de 30 puntos, mientras que Klay Thompson necesitó la mitad del partido para calentar, anotando 13 de sus 24 puntos en el tercer periodo, en el que los Warriors hicieron 39 puntos. Esa explosión en el tercer parcial recordó los viejas explosiones ofensivas de tercer parcial que han definido hace mucho tiempo a este grupo. (SUB) Durant seguirá fuera de acción Antes del encuentro, los Warriors informaron que el delantero Kevin Durant fue descartado para los juegos tres y cuatro de la final de la Conferencia del Oeste contra Portland y que esperan evaluarlo en una semana. Durant no ha jugado desde que se lastimó una pantorrilla a mediados del tercer parcial del quinto juego de la serie anterior ante los Rockets de Houston. Aunque en el comunicado el equipo dijo que Durant ha mostrado progreso, este no está listo aún para realizar trabajos sobre un tabloncillo.