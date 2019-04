Donovan Mitchell salva a Utah con explosión ofensiva

SALT LAKE CITY, Utah. Donovan Mitchell anotó 19 de sus 31 tantos en el último cuarto y el Jazz de Utah vino desde atrás el lunes para vencer 107-91 a los Rockets de Houston en el cuarto juego de su serie de primera ronda de playoffs en la Conferencia Oeste.

Jae Crowder aportó 23 tantos, Ricky Rubio sumó 18 y 11 asistencias y Derrick Favors terminó con 12 puntos y 11 tableros. Utah esquivó la eliminación y forzó el quinto partido de la eliminatoria, que se disputará el miércoles.

Donovan Mitchell putting the Jazz on his back in the 4th ?? (via @utahjazz) pic.twitter.com/x9yTyJgfJY