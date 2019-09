Giannis Antetokounmpo podría estar en la mira de los Warriors

Durante los pasados cinco años, los Warriors de Golden State ha sido la franquicia más exitosa en la NBA gracias a la combinación de Stephen Curry, Klay Thopson y Draymond Green, entre otros jugadores.

Pero con la mudanza de Kevin Durant hacia Brooklyn, el retiro de Shawn Livingston, combinado con los reemplazos de otros jugadores, parece que el reinado de los Warriors en la Conferencia Oeste llegará a su final. Sin embargo, la gerencia, presuntamente, está formulando un plan para continuar su relevancia.

Una posibilidad es firmar al griego Giannis Antetokounmpo, quien se convertirá en agente libre después de la temporada 2020-2021.

“The Warriors have always been the big threat to go after Giannis.”@ramonashelburne on the possibility of the #Warriors landing the Greek Freak in 2021 pic.twitter.com/T3tt4XR9hH