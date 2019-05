Grande Joel Embiid en Filadelfia Por The Associated Press 05/03/2019 |00:03 a.m.

Joel Embiid (Archivo/AP)

Le dio a los Sixers ventaja de 2-1 sobre Toronto con el triunfo 116-95 del jueves.

FILADELFIA - Joel Embiid se negó a tropezar en casa en la postemporada, anotando 33 puntos y jugando ante cánticos de “MVP” para liderar a los Philadelphia 76ers a una victoria por 116-95 sobre los Toronto Raptors el jueves. Filadelfia tomó ventaja de 2-1 en la serie semifinal de la Conferencia Este. Embiid también tuvo 10 rebotes, despertando de un par de partidos pasivos y se convirtió en la fuerza motriz que la ofensiva de los Sixers necesitaba mientras persiguen su primer campeonato de la NBA desde 1983. Este se apoderó del partido en el tercer parcial y ayudó a los Sixers a despegarse de un equipo de los Raptors que fue ampliamente superado aparte del desempeño de Kawhi Leonard. Embiid sonó la campana cuando acertó un canasto de tres en el tercer periodo que extendió la ventaja de Filadelfia a 12. Ese fue el comienzo de una serie de jugadas que llamaron la atención de Toronto. Embiid persiguió un balón suelto y se tropezó cuando Pascal Siakam intencionalmente sacó su pierna derecha y envió al estelar canastero de Filadelfia al suelo. La multitud enloqueció y Siakam fue objeto de una falta intencional. Embiid acertó ambos tiros libres mientras los fanáticos, incluyendo algunas de las estrellas deportivas más grandes de Filadelfia, lo animaban con un coro de “¡MVP! ¡MVP!” Jimmy Butler, la estrella del segundo partido, se robó un balón y luego donqueó y los Sixers rápidamente pusieron el juego fuera de alcance. Butler finalizó con 22 puntos. Embiid anotó otra canasto, agitó los brazos y señaló con una sonrisa tan amplia como el aro. Embiid coló nueve de sus 18 intentos de campo e hizo 12 de 13 tiradas libres. Fueron momentos como este para los que los 76ers soportaron el doloroso ‘Proceso’: los años de las temporadas de último lugar para obtener altas selecciones de draft, como en 2014 cuando reclutaron a Embiid en el tercer turno del sorteo. El miembro del Salón de la Fama, Allen Iverson, y el rapero Meek Mill, se abrazaron largamente desde los asientos al borde de la cancha y los Sixers están a dos victorias de su primera aparición en la final de la Conferencia del Este desde 2001. Los Sixers solo tuvieron que sobrevivir a Leonard. Leonard jugó con Ben Simmons en el tercer periodo para liderar un avance de Toronto que les puso de regreso en el juego. Los Raptors dejaron a Simmons en pantallas para darle a Leonard el espacio que necesitaba para crear y colar canastos solo. Y cuando no había espacio, Leonard simplemente empujaba su camino hacia la canasta. Empujó un codo derecho hacia James Ennis III y giró alrededor de él y completó la jugada con un donqueo a dos manos. Leonard atinó sus seis intentos y anotó 14 puntos en el parcial para reducir el déficit a ocho puntos. Leonard finalizó 33 puntos para los Raptors, y Siakam tuvo 20. Los Sixers agradecieron tener la serie dividida contra los Raptors luego de sufrir una racha de derrotas en Toronto que venía del 2012. Regresaron a casa ante una delirante multitud ansiosa por uno de los juegos más cruciales de la “era del ‘Proceso’”. Embiid promedió solo 14 puntos y disparó 28% (7 de 25) de campo en los primeros dos juegos de la serie y fue limitado por Marc Gasol de manera frustrante. Pero no en el tercer choque. Embiid enterró un triple y luego realizó un impresionante giro ante Gasol en la próxima jugada que consiguió que los Sixers reaccionaran. La mejor jugada del centro llegó cuando bloqueó un ‘layup’ de Leonard, se apresuró a retroceder y tuvo el balón en sus manos, y se conectó con Tobias Harris en una esquina para un triple. Embiid anotó 18 puntos en la mitad y llevó a los Sixers a una ventaja de 64-53 en la mitad.