Harden resucita a los Rockets con 44 puntos Por The Associated Press 11/05/2019 |00:07 a.m.

James Harden (13) cargó a los Rockets ante Memphis el lunes, cuando no contaron con Russell Westbrook, quien tuvo el día libre. (AP / Brandon Dill)

Los lideró en la victoria de 107-100 sobre los Grizzlies de Memphis.

MEMPHIS, Tenn. James Harden marcó 44 puntos y los Rockets de Houston se recuperaron de la mala actuación de la noche anterior en Miami y consiguieron un triunfo de 107-100 sobre los Grizzlies de Memphis el lunes. Harden cargo a los Rockets, que no lanzaron particularmente bien y que jugaron el partido sin Russell Westbrook, quien tuvo la noche libre por descanso. Harden, pasado Jugador Más Valioso de la NBA, tiró de 28-12 de campo, incluyendo de 16-7 desde el arco de los tres puntos. Agregó 10 rebotes y seis asistencias. Eric Gordon sumó 16 puntos mientras que Danuel House Jr. coló 15. Clint Capela aportó 10 puntos y 13 rebotes. El novato Ja Morant lideró a Memphis con 23 unidades y seis asistencias . Dillon Brooks coló 17 puntos. Jonas Valanciunas terminó con 10 puntos y 10 rebotes. En Washinton, Bradley Beal sumó 20 puntos y seis asistencias, y los Wizards de Washington se recuperaron tras lo que su entrenador había considerado una actuación deficiente, al derrotar el lunes 115-99 a unos diezmados Pistons de Detroit. En una arena semivacía en la capital estadounidense, se cortó la racha de Andre Drummond, quien había hilvanado tres partidos con 20 puntos y 20 rebotes. Dos días después de caer por 22 puntos como locales ante los Timberwolves de Minnesota, los Wizards mejoraron a una foja de 2-4, gracias a 14 puntos y ocho rebotes de Thomas Bryant. Isaiah Thomas jugó de inicio por primera vez en la temporada, y finalizó con nueve unidades y seis asistencias. El novato Rui Hachimura se reivindicó tras su peor encuentro como profesional, al anotar 10 puntos en el primer periodo por Washington. Terminó con 12, además de capturar cuatro rebotes. En el encuentro anterior, el primer japonés reclutado en la ronda inicial del draft de la NBA había atinado apenas dos de 11 disparos, y tuvo cifras de dos puntos y un par de rebotes. Sobre esa derrota ante unos Wolves carentes del suspendido Karl-Anthony Towns, el entrenador Scott Brooks había dicho: “Fue el primer partido que hemos jugado realmente mal. Jugamos mal en ambos extremos de la cancha. Yo me enamoré de nuestro equipo, pero no lo amé mucho esa noche”. Tal vez el romance renació el lunes. Drummond buscaba ser el primer jugador al menos en 35 años con cuatro duelos seguidos sumando 20 puntos y 20 rebotes. Finalizó con 15 tantos y 24 balones capturados ante los tableros. Los Pistons jugaron sin Blake Griffin, aquejado por lesiones de la rodilla y el muslo izquierdo; Derrick Rose, lastimado de la corva derecha, y Reggie Jackson, adolorido de la espalda baja. En Nueva York, Kyrie Irving logró 39 puntos y nueve asistencias y los Nets de Brooklyn resistieron los 40 puntos de Brandon Ingram para derrotar a los Pelicans de Nueva Orleans 135-125. Los Nets tenían 67 puntos al finalizar la primera mitad y ventaja de 20 puntos al cierre del tercer cuarto, pero nunca pudieron sentirse confiados hasta el minuto final porque Ingram se mantuvo yendo por ellos. Este tiró de 24-17 de campo en su primer partido de 40 puntos y los Pelicans establecieron una marca al colar 48 tantos en el tercer periodo. Estos se acercaron a dos puntos en el último cuarto pero nunca pudieron alcanzar a los Nets. Caris LeVert agregó 23 puntos, Joe Harris tuvo 23 y Jarret Allen finalize con 18 unidades y 10 rebotes para los Nets, que ahora inician una gira de cinco partidos en la carretera, la más larga de la temporada, y los primeros cuatro son en el Oeste. Jrue Holiday y Lonzo Ball marcaron 15 tantos cada uno mientras que Josh Hart acumuló 14 para los Pelicans, que cayeron a marca de 1-6.