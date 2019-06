Los Lakers adquieren a Anthony Davis

La era de Anthony Davis en Los Ángeles comenzará el próximo otoño.

Los Pelicans de Nueva Orleans acordaron enviar a Davis a los Lakers a cambio de Brandon Ingram, Josh Hart, Lonzo Ball y tres turnos de primera ronda, incluyendo el cuarto del próximo sorteo de jugadores.

ESPN reportó que las franquicias completaran la transacción.

