Los Mavericks humillaron a los Warriors Por The Associated Press 11/21/2019 |00:14 a.m.

El canastero esloveno Luka Doncic coló 22 de sus 35 puntos en el primer parcial del choque, en el cual además acumuló cinco asistencias y cinco rebotes. (AP / Tony Gutiérrez)

Les dieron una paliza de 142-94 que incluyó un espectacular 'triple-doble' del esloveno Luka Doncic.

DALLAS. Luka Doncic anotó 33 de sus 35 puntos en la primera mitad y tuvo otro ‘triple-doble’ para ayudar a los Dallas Mavericks a derrotar a los Golden State Warriors 142-94 el miércoles. Doncic estuvo a punto de igualar el récord del equipo de Dirk Nowitzki establecido el 3 de noviembre de 2009 contra Utah. En solo 17 minutos, Doncic tiró de 11-10 de campo, colando seis de siete tiros de tres puntos, y acertó siete de ocho tiradas libres. La estrella de segundo año de Eslovenia tuvo 22 puntos, cinco asistencias y cinco rebotes solo en el primer parcial. Jugó solo 25 minutos en total, pero aún así consiguió 10 rebotes y 11 asistencias. Doncic venía de un ‘triple-doble’ de 40 puntos el lunes contra San Antonio, y ahora tiene siete ‘triple-dobles’, la mejor cifra en la NBA en 14 juegos esta temporada. Los Mavericks nunca estuvieron atrás y empataron un récord de franquicia con 22 triples mientras le asestaban a Golden State a su peor derrota desde un juego de playoffs de 1973. Los Warriors, que terminaron una racha de siete derrotas al vencer a Memphis el martes, tienen la peor marca de la NBA con 3-13. Su racha de cinco años en la cima de la NBA se ha derrumbado debido a un gran número de lesiones, incluyendo a Draymond Green, fuera el miércoles debido al dolor en el talón derecho. Con Green fuera, Golden State tuvo solo ocho jugadores en el banco, ninguno de los cuales jugó para el equipo la temporada pasada cuando llegó a las Finales de la NBA por quinto año consecutivo. Eric Paschall lideró a los Warriors con 22 puntos. Tim Hardaway Jr. agregó 20 para Dallas. Kristaps Porzingis tuvo 14 puntos y 10 rebotes para su cuarto ‘doble-doble’ consecutivo. El puertorriqueño José Juan Barea fue el único de los jugadores de Dallas que no salió a la cancha. En otros partidos de la jornada, Washington 138, San Antonio 132; Filadelfia 109, Nueva York 104; Toronto 113, Orlando 97; Milwaukee 135, Atlanta 127; Miami 124, Cleveland 100; Brooklyn 101, Charlotte 91; Chicago 109, Detroit 89; Utah 103, Minnesota 95.