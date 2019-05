Los Warriors regresan a la final de la NBA Por The Associated Press 05/21/2019 |00:09 a.m.

(AP)

Barrieron a Portland con un triunfo de 119-117 en tiempo extra el lunes.

PORTLAND (AP). Draymond Green consiguió 18 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias, y coló un canasta de tres clave en el tiempo extra para que los Golden State Warriors avanzaran a la final de la NBA por quinto año consecutivo con una victoria de 119-117 el lunes para barrer 4-0 a los Portland Trail Blazers. Stephen Curry agregó 37 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. Curry y Green se convirtieron en los primeros compañeros de equipo en conseguir un ‘triple-doble’ cada uno en el mismo partido de playoffs. Los Warriors se enfrentarán al ganador de la final de la Conferencia del Este entre Toronto y Milwaukee. Damian Lillard, quien jugó con una lesión en las costillas, sumó 28 puntos y 12 asistencias por Portland. Falló un importante intento de tres puntos mientras se acababan los segundos en el tiempo extra. Meyers Leonard aportó el mejor total de su carrera con 30 puntos y 12 rebotes.