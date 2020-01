Luka Doncic logra su undécimo “triple doble” de la campaña Por The Associated Press 01/07/2020 |00:44 a.m.

Luka Doncic (AP)

Los Mavericks ganaron el lunes 118-110 a los Bulls.

Dallas.- Luka Doncic logró 21 de sus 38 puntos en el tercer periodo y acumuló su undécimo “triple doble” de la campaña, con lo cual lidera la NBA, en el encuentro del lunes, que los Mavericks de Dallas ganaron 118-110 a los Bulls de Chicago. El esloveno anotó 17 de los 19 puntos de los Mavs en los últimos 5:35 minutos del tercer cuarto, para ampliar un marcador que había estado apretado hasta entonces. Con un triple, dio a Dallas una delantera de 72-69, a la que ya no renunció. Doncic, de 20 años, añadió 11 rebotes y 10 asistencias por Dallas, que jugó sin Kristaps Porzingis por cuarto duelo consecutivo, debido a una dolencia en la rodilla derecha. Fue la segunda vez en esta campaña que Doncic ha anotado al menos una veintena de puntos en un solo periodo. Embocó tres triples en la racha decisiva, y encestó otras cuatro veces aproximándose a la cesta, incluida una flotadora que metió el balón en el aro mientras el joven astro recibía una falta. El único pecado de Doncic fue fallar el subsecuente tiro libre. Dwight Powell añadió 16 unidades por Dallas, al atinar sus seis disparos de campo y sus cuatro libres. Los Bulls perdieron al alero Wendell Carter Jr. por una aparente lesión del tobillo derecho, cuando restaban 8:25 minutos del tercer periodo. Carter intentó encestar en bandeja y cayó mal sobre el pie de Powell. Fue retirado de la cancha en una silla de ruedas. Spurs sorprenden a los Bucks DeMar DeRozan totalizó 25 puntos y los Spurs de San Antonio atinaron 19 triples, su mayor estadística de la campaña, para vapulear el lunes 126-104 a los Bucks de Milwaukee, quienes vieron cortada una seguidilla de cinco victorias. Patty Mills añadió 21 unidades, al acertar seis de 10 triples por San Antonio (15-20). LaMarcus Aldridge y Rudy Gay sumaron 18 puntos por cabeza. Los Spurs embocaron 19 de 35 triples y acertaron el 51% de sus disparos en general. Giannis Antetokounmpo contabilizó 24 puntos, 12 rebotes y ocho asistencias por Milwaukee, en tanto que Donte DiVincenzo consiguió 16 unidades. Los Bucks, cuya última derrota se remontaba al partido navideño en Filadelfia, siguen ostentando la mejor foja de la NBA, con 32-6. El sábado, habían derrotado a San Antonio por 127-118 en Milwaukee, pero no pudieron repetir la dosis en Texas. Jazz supera a los Pelicans Bojan Bogdanovic anotó 35 puntos, Joe Ingles agregó 22 y el Jazz de Utah hilvanó su sexta victoria consecutiva al superar el lunes 128-126 a los Pelicans de Nueva Orleáns. Brandon Ingram sumó 35 unidades por Nueva Orleáns, pero no pudo encestar en bandeja cuando sonaba la bocina frente a Rudy Gobert. El pívot de Utah perseguía a Ingram por el callejón derecho y pareció hacer un contacto que obligó a que Ingram cayera sobre la línea de fondo mientras intentaba el disparo final. Al concluir el encuentro, los jugadores de los Pelicans saltaron desde el banquillo, exigiendo que se marcara una falta. Los integrantes del Jazz comenzaron a celebrar la jugada defensiva de Gobert y se marcharon rápidamente por el túnel. Los árbitros acudieron brevemente a la mesa del anotador para verificar si quedaba tiempo, y rápidamente decretaron el final del duelo, lo que desató un sonoro abucheo del público. Hubo 18 cambios de ventaja en el marcador, que se empató 11 veces durante el encuentro.