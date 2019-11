Mavericks doblegan a Grizzlies con 24 puntos de Doncic Por The Associated Press 11/10/2019 |00:18 a.m.

Es la segunda derrota consecutiva de Memphis.

MEMPHIS, Tennessee. Luka Doncic anotó 24 unidades, atrapó 14 rebotes y repartió ocho asistencias para que los Mavericks de Dallas doblegaran el sábado 138-122 a los Grizzlies de Memphis. Doncic logró sus cifras, cercanas al “triple doble”, en tan sólo tres periodos. El entrenador Rick Carlisle decidió dejar en el banquillo a su base de segundo año, en el último cuarto, cuando Dallas tenía una ventaja de dos dígitos. Kristaps Porzingis se había tomado ya la noche, para recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda. Tim Hardaway Jr. añadió 20 puntos a la causa de Dallas. Justin Jackson acumuló 17 y Seth Curry hizo 16, todos en la primera mitad. Jaren Jackson Jr. encabezó a Memphis con 23 unidades, al atinar 10 de 17 disparos de campo, incluido un par de triples. Jae Crowder agregó 18 tantos por los Grizzlies, que sufrieron su segunda derrota consecutiva.