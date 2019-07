Ponce avanza a la serie final con paliza sobre los Vaqueros Por Joel Ortiz Rivera 07/09/2019 |10:37 p.m.

PONCE. Los Leones de Ponce tendrán una nueva oportunidad de dilucidar la supremacía de los campeonatos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) luego de que el martes sacaran de la cancha a los Vaqueros de Bayamón para imponerse 92-72 en el séptimo y decisivo encuentro de la Serie Semifinal B en un encuentro efectuado en un auditorio Juan ‘Pachín’ Vicens lleno a capacidad.

Con la victoria, los Leones ganaron el derecho de medirse, desde este jueves, con los Santeros de Aguada, en la Serie Final del BSN. Los Santeros avanzaron el lunes tras eliminar a los Piratas de Quebradillas.

Con 14 campeonatos en su historia, los Leones están empatados con los propios Vaqueros y los Atléticos de San Germán como los máximos ganadores del baloncesto puertorriqueño. Además, irán a su final número 26 y a su primera desde el 2015.

“Mi equipo no deja de hacerme quedar bien”, dijo tras el partido el dirigente de los Leones, Wilhelmus Caanen. “Y no es que me sorprenda, porque sé que ellos son estos. Nos recargamos de energía con la cancha como estaba. Los fanáticos son vitales en este movimiento”. leones de ponce celebran pase a la serie final del bsn 1/7 cor zoom Los Leones serán los rivales de los Santeros de Aguada en la Serie Final de la temporada 2019 del Baloncesto Superior Nacional tras eliminar a los Vaqueros de Bayamón en la semifinal B. ([email protected]) zoom Los Leones serán los rivales de los Santeros de Aguada en la Serie Final de la temporada 2019 del Baloncesto Superior Nacional tras eliminar a los Vaqueros de Bayamón en la semifinal B. ([email protected]) zoom Los Leones serán los rivales de los Santeros de Aguada en la Serie Final de la temporada 2019 del Baloncesto Superior Nacional tras eliminar a los Vaqueros de Bayamón en la semifinal B. ([email protected]) zoom Los Leones serán los rivales de los Santeros de Aguada en la Serie Final de la temporada 2019 del Baloncesto Superior Nacional tras eliminar a los Vaqueros de Bayamón en la semifinal B. ([email protected]) zoom Los Leones serán los rivales de los Santeros de Aguada en la Serie Final de la temporada 2019 del Baloncesto Superior Nacional tras eliminar a los Vaqueros de Bayamón en la semifinal B. ([email protected]) zoom Los Leones serán los rivales de los Santeros de Aguada en la Serie Final de la temporada 2019 del Baloncesto Superior Nacional tras eliminar a los Vaqueros de Bayamón en la semifinal B. ([email protected]) zoom Los Leones serán los rivales de los Santeros de Aguada en la Serie Final de la temporada 2019 del Baloncesto Superior Nacional tras eliminar a los Vaqueros de Bayamón en la semifinal B. ([email protected])

Caanen resalto el espíritu de grupo de sus jugadores y cómo supieron que cuando uno de ellos muestra que está en su noche, los demás saben sacrificar sus estadísticas personales para poder optar por la victoria.

“Hemos hecho parte del trabajo pero no lo hemos hecho todo. Es bonito lo que estamos viviendo y los vamos a disfrutar, pero en el enfoque se mantiene. Mi primera meta era clasificar, y lo logramos. Luego pasar a la semifinal y lo logramos. Y ahora, gracias a Papa Dios, tenemos el pase a la final. Ahora es disfrutar un rato y concentrarnos para la próxima serie, porque si Bayamón estaba duro, ya ustedes saben lo que es Aguada”, agregó Caanen.

Y la noche del martes fue propiedad de Ángel Daniel Vassallo, quien consiguió 32 puntos, incluyendo de 5-5 desde el área de los tres puntos. El importado Will Daniels le hizo de segunda voz al acumular 20 puntos y siete rebotes. Víctor Liz aportó 17.

“De verdad que esta vez fue una sensación diferente, porque fue contra Nelson (Colón), quien fue nuestro coach aquí. Es algo más gratificante porque lo hicimos contra un tremendo coach y un tremendo equipo. Y hacerlo en casa, con toda esa fanaticada apoyando, fue algo muy especial”, dijo Vassallo tras el encuentro.

Por los Vaqueros, Coty Clarke se echó a los Vaqueros sobre los hombros y consiguió 27 puntos, pero no logró una segunda voz consistente que le ayudara en la ofensiva. Ysmael Romero le siguió con 14 y 12 rebotes, y Javier Mojica concluyó con 11, casi todos en la segunda mitad.

“Mis respetos a Ponce. A la gerencia, a los Misla, mi más profundo respeto porque han demostrado que quieren esto, que quieren el basquetbol y que quieren este equipo. A Wilhelmus Caanen lo felicité y le deseé mucho porque hizo tremendo trabajo y hoy había como 12,000 personas aplaudiéndolo, las mismas que hace dos meses querían botarlo, porque la gente no entiende lo que es el sacrificio, el crear y construir, y mucho menos en este pueblo”, dijo el dirigente de los Vaqueros, Nelson Colón.

“Mis respetos a él (Caanen) por el gran trabajo. Fue una serie súper cerrada. Ellos defendieron su cancha cuatro veces, que era lo único que tenían que hacer. No pudimos competir hoy (martes). Tuvimos una buena primera mitad, pero en el tercer cuarto se nos soltaron y comenzaron los tiros abiertos”, agregó Colón. Ponce a la final del BSN

Y tal como lo dijo Colón sucedió.

El primer periodo fue uno como de estudio, en el que los quintetos lucieron tentativos a la hora de buscar ofensiva. La ventaja no fue mayor de cuatro puntos, y el importado Clarke coló los primeros 12 tantos de los visitantes, manteniéndolos a flote.

Los locales respondieron con Vassallo, Liz y Daniels, que se combinaron para colar 19 de los 21 tantos del equipo. El periodo cerró 21-19 para Ponce

Distinto al periodo inicial, el segundo arrancó con el Liz colando un canasto y un triple en cuestión de segundos que despegó a los Leones 26-19 y provocó un tiempo pedido. Al regreso Vassallo también coló un canasto y un triple y despegó a los Leones 31-20. En ese avance, en los primeros cuatro minutos del periodo, Bayamón solo pudo responder con un punto de Ismael Romero.

De hecho, fue Romero el que mantuvo en juego a los Vaqueros con seis puntos en el cuarto. Clarke resucitó a fines del periodo y aportó cuatro puntos más para terminar la mitad con 18.

En la mitad, Bayamón tiró para solamente 34% (32-11) mientras que Ponce lo hizo para 54% (31-17).

Pero fue en el tercer periodo en que los Leones básicamente pusieron el partido fuera de alcance.

Los primeros dos canastos ponceños fueron triples de parte de Vassallo, que abrió la ventaja de los locales a 10, 45-35. Daniels consiguió dos triples igualmente mientras que Carlos Rivera y Liz marcaron uno cada uno.

Con esa artillería, los locales se despegaron hasta por 18, 68-58, cuando restaba 1:11 del segmento.

De ahí en adelante, los Vaqueros no fueron rival y los Leones extendieron su ventaja hasta llevarla a 25 puntos, 88-63 con un donqueo de Daniels cuando restaban 3:48 por jugar.

Con el choque decidido, ambos quintetos retiraron a su equipo regular restando alrededor de tres minutos de juego.