Sexto triunfo al hilo de los Celtics

CHARLOTTE. Jayson Tatum anotó 23 puntos y Kemba Walker obtuvo una victoria en un emotivo regreso a Charlotte cuando los Celtics de Boston derrotaron a los Hornets 108-87 el jueves.

Walker tuvo una mala noche disparando el balón y terminó con 14 puntos y seis asistencias, pero los Celtics ganaron su sexto juego consecutivo fácilmente. Walker falló sus primeros seis tiros y no hizo un canasto de campo hasta luego de jugados tres minutos del tercer cuarto.

Gordon Hayward agregó 20 puntos y 10 rebotes para los Celtics, que anotaron 17 puntos aprovechando las 21 ‘turnovers’ de Charlotte.

Walker recibió una ovación entusiasta de cerca de un minuto de parte de la multitud local luego de que los Hornets mostraron un video de homenaje que dejó al armador llorando.

El tres veces All-Star jugó ocho temporadas de la NBA en Charlotte y es el máximo anotador de la franquicia. Firmó con los Celtics en la temporada muerta luego de que el propietario de los Hornets, Michael Jordan, eligiera no pagarle a Walker un contrato ‘supermax’ de cinco años y $221 millones.

Pero se fue en buenos términos con la organización y sus fanáticos, y dijo antes del juego que esperaba una respuesta cálida.

“Siempre he interactuado con los fanáticos, siempre he firmado autógrafos y siempre me he tomado fotos”, dijo Walker después de los calentamientos. “Siempre fui amable con todos, así que no creo que deba haber ninguna reacción negativa”.

Miles Bridges tuvo 18 puntos y 10 rebotes para liderar a los Hornets, que vieron interrumpida su racha de tres victorias. Charlotte tiró de 31-6 desde la zona de tres puntos.

En otro partido de la jornada, los Spurs de San Antonio derrotaron 121-112 al Thunder de Oklahoma City.