Stephen Curry confía volver a las canchas en primavera Por The Associated Press 11/12/2019 |07:42 a.m.

Stephen Curry ha sido dos veces el Jugador Más Valioso de la NBA. (EFE / EPA / Monica M. Davey)

El jugador habló con la prensa por primera vez desde el 30 de octubre, cuando se lesionó.

San Francisco - Stephen Curry, el astro de los Warriors de Golden State, dijo el lunes que “definitivamente” tiene planes de jugar de nuevo en esta campaña, tras fracturarse una mano. Curry confió en volver a las canchas en “algún punto al comienzo de la primavera”. Contenido relacionado Stephen Curry es operado de la mano izquierda Se desconoce la fecha exacta en que Curry, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA, podría volver a la actividad. El base habló con la prensa en la noche, por primera vez desde el 30 de octubre, cuando se lesionó. Informó que necesita una segunda cirugía en la mano que no utiliza para disparar. Ese procedimiento se realizaría a comienzos de diciembre, a fin de retirar los clavos que se le insertaron el 1 de noviembre, en la primera operación, que involucró la mano y el dedo índice. Controlar “la inflamación será prioritario al comienzo de proceso de rehabilitación, para que yo tenga una oportunidad de volver y de recuperar pronto la movilidad”, dijo Curry. Los Warriors informaron inicialmente que Curry sería sometido a una nueva evaluación tres meses después de la cirugía, es decir a comienzos de febrero.