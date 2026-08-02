A cuartos de final el baloncesto 3x3 en ambas ramas en Santo Domingo 2026
El equipo femenino despachó a Guatemala y el masculino a Haití; vuelven a la acción esta tarde.
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Santo Domingo. Los equipos nacionales de baloncesto 3x3 mantuvieron su paso ganador este domingo y aseguraron su presencia en los cuartos de final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
El conjunto femenino selló su boleto al imponerse con autoridad, 18-7, sobre Guatemala en el Malecón Deportivo.
Geovana Ríos encabezó la ofensiva puertorriqueña con siete puntos, mientras que Adryana Quezada aportó seis tantos.
Puerto Rico enfrentará a Cuba este mismo domingo a las 3:00 p.m. en busca de un pase a las semifinales.
Por su parte, el equipo masculino superó por 21-17 a Haití.
Antonio Ralat y Ángel Matías cargaron con la ofensiva boricua al anotar nueve puntos cada uno.
Al momento, se desconoce el rival de Puerto Rico en los cuartos de final masculino.