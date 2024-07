Los Mets de Guaynabo cerraron ayer lunes su temporada regular obteniendo una victoria por final 91-86 frente a los Vaqueros de Bayamón que tuvo la importancia de asegurarles terminar en la primera sección del Grupo B para así reclamar la segunda posición global del torneo detrás de los Capitanes de Arecibo.

La jornada además presentó otros dos partidos. En uno los Leones de Ponce se impusieron sobre los Cangrejeros de Santurce por 92-90 y en el otro los Indios de Mayagüez vencieron a los Capitanes de Arecibo por final 101-67.

Estos resultados resolvieron varios asuntos, entre ellos la clasificación a la postemporada de los Osos de Manatí gracias al revés de los Cangrejeros.

Así las cosas, veamos primero el panorama resuelto en la Sección A.

Allí las victorias de los Indios y Leones sentaron las bases para una importancia de gran nivel a la última fecha del torneo regular del BSN, el que se realizará el 8 de julio una vez termine la pausa del Repechaje Olímpico que se jugará desde hoy al domingo.

Ese día jugarán frente a frente en Mayagüez, los Criollos de Caguas y los Indios. De ese resultado dependen la suerte de los Piratas de Quebradillas (16-18), Indios (15-18) y Leones (15-19, actualmente ubicados en la tercera, cuarta y quinta posición del grupo por debajo de los Capitanes de Arecibo (23-11) y los Santeros de Aguada (16-18).

En síntesis, una victoria india ese día eliminaría a los Leones y subiría a Mayagüez al segundo puesto de la sección y bajaría a los Santeros de Aguada a la tercera plaza y a los Piratas al cuarto, donde correrían el riesgo de enfrentar un reto del quinto puesto de la Sección B para en un juego de muerte súbita disputar su clasificación a la postemporada.

Mientras, un revés de los Indios les igualaría con los Leones con balance de 15-19 en la cuarta posición, lo que los movería a jugar en un partido de desempate por la cuarta plaza de la Sección A y luego a la cita con el quinto lugar de la Sección B por el pase a los playoffs.

Es decir, los Indios están obligados a ganar para avanzar de forma directa a la postemporada. Mientras, los Piratas pudieran clasificar de forma directa con un triunfo Criollos y los Leones dependen de ese mismo resultado para tener una oportunidad de vida.

El resultado del último juego también tendrá su impacto en la Sección A.

Esto porque si los Criollos vencen a los Indios el 8 de julio, Caguas se aseguraría la tercera posición del grupo, y así los Osos finalizarían en la cuarta posición del grupo y los Cangrejeros en la quinta plaza, con derecho a retar a los Leones por el último boleto de clasificación.

En el Grupo B, que es liderado por los Mets (21-13) y Gigantes de Carolina (20-14), las plazas tres a la quinta presentan a Caguas con récord de 18-15, Manatí 18-16 y Santurce 18-16. Los Osos reclamarían el cuarto puesto porque dominaron su serie particular ante los Cangrejeros. En este caso no existiría un juego de desempate por el cuarto puesto porque no está en juego la eliminación de ninguno de los dos.