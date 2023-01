El periodo navideño fue testigo de varias gestas ofensivas notables en la NBA, incluyendo el histórico triple-doble de Luka Doncic de 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias, así como el partido en el que Donovan Mitchell marcó la friolera de 71 puntos.

De hecho, bajo el ritmo actual de esta temporada es posible que se rompa el récord colectivo de partidos con jugadores anotando 40 puntos o más en una temporada (ver tabla), así como finalizar entre las mejores cinco temporadas en total de triples-dobles colectivos, así como entre las mejores 10 en anotaciones colectivas por equipo.

¿Pero a qué se debe esta explosión ofensiva en años recientes? ¿Mayor talento disponible? ¿Nuevas reglas de juego? ¿Exceso del uso del triple? ¿Una mezcla de todas? Para contestar estas interrogantes es necesario revisar la historia de la NBA, sus protagonistas, sus ciclos, sus eras y sus cambios de reglas.

Temporadas con mayor cantidad de juegos con 40 puntos o más

Temporada Juegos con 40+ Partidos jugados Jugador más destacado 1. 1962-1963 142 360 (9 equipos) Wilt Chamberlain con 63 2. 2018-2019 137 1,230 (30 equipos) James Harden con 28 3. 2020-2021 119 1,080 (COVID) Stephen Curry con 11 4. 2021-2022 119 1,230 Joel Embiid con 13 5. 2019-2020 116 1,059 (COVID) James Harden con 21 6. 2016-2017 110 1,230 Russell Westbrook 18 7. 2005-2006 108 1,230 Kobe Bryant 27 8. 1962-1963 98 360 (9 equipos) Wilt Chamberlain 52 9. 2022-2023 * 92 625 (mitad de torneo) Antetokounmpo y Doncic con 8 10. 1986-1987 91 943 (23 equipos) Michael Jordan 37 11. 2017-2018 91 1,230 James Harden 11 * Temporada actual hasta el 12 de enero de 2023.

Para comenzar, esta no es la primera vez que la liga goza de ‘explosiones ofensivas’. La primera ya se dio durante el periodo entre 1960-1972 cuando arribó a la liga una camada de talentos generacionales que cambiarían a la NBA para siempre, incluyendo a Wilt Chamberlain, Jerry West, “Mr. Triple-Doble” Oscar Robertson, Walt Bellamy, John Havlicek y Nate Thurmond, y quienes se unieron a varias estrellas que habían llegado a fines de los años 50′s, como Bill Russell, Elgin Baylor y Bob Pettit.

Durante esa primera gran era de hombres grandes dominantes hubo un promedio global de 114.6 puntos por juego y se efectuó la friolera de 101.8 intentos al canasto de promedio en esas 13 temporadas. Para ese tiempo también hubo un promedio de 40.3 triples-dobles por temporada, encabezados por Robertson y Chamberlain. Aunque la ofensiva se basaba en el juego en la pintura y tiros a media distancia (aún no existía el tiro de tres), también se empujaba bastante el balón en transición, los hombres grandes corrían como gacelas y centros como Chamberlain y Russell eran muy buenos en pases a cancha completa luego de recoger un rebote.

Luka Doncic es uno de los grandes anotadores de la actual NBA. ( LM Otero )

Temporadas con mayor cantidad de triples-dobles en la NBA

Temporada Triples-Dobles Partidos jugados Jugador más destacado 1. 2020-2021 142 1,080 (COVID) Russell Westbrook 38 2. 2021-2022 130 1,230 Nikola Jokic 19 3. 2018-2019 127 1,230 Russell Westbrook 27 4. 2016-2017 117 1,230 Russell Westbrook 42 5. 2017-2018 108 1,230 Russell Westbrook 25 6. 2019-2020 100 1,059 (COVID) Luka Doncic 17 7. 2015-2016 75 1,230 Russell Westbrook 18 8. 1986-1987 72 943 (23 equipos) Fat Lever 16, Magic Johnson 11 9. 1988-1989 71 1,025 (25 equipos) Magic 17, Michael Jordan 15 10. 1961-1962 63 360 (9 equipos) Oscar Robertson 40 11. 2022-2023 53* 625 (mitad de torneo) Nikola Jokic 11 * Temporada actual hasta el 12 de enero de 2023.

Como nota sobresaliente, para 1962 se dio la temporada histórica en la que el promedio colectivo de puntos anotados por juego fue de 118.8 puntos por juego (ver tabla) y ninguno de los nueve quintetos participantes promedió menos de 115 puntos. Precisamente, esa fue la campaña en la que Chamberlain anotó 100 puntos en un partido ante los Knicks de Nueva York y promedió 50.4 puntos y 25.7 rebotes. También fue la temporada que Robertson promedió un triple-doble por primera vez en la NBA (30.8 puntos, 12.5 rebotes y 11.4 asistencias) y la única en la que hubo cinco anotadores promediando sobre 30 puntos por juego (Pettit, West y Baylor fueron los otros tres).

Temporadas con mayor cantidad de promedios colectivos de puntos por juego

Temporada % de puntos Partidos jugados Equipo más anotador 1. 1961-1962 118.8 360 (9 equipos) Filadelfia (125.2) 2. 1960-1961 118.1 316 (8 equipos) Syracuse (121.3) 3. 1966-1967 117.4 405 (10 equipos) Filadelfia (125.2) 4. 1969-1970 116.7 574 (14 equipos) Filadelfia (121.9) 5. 1967-1968 116.6 492 (12 equipos) Filadelfia (122.6) 6. 1965-1966 115.5 360 (9 equipos) L.A. Lakers (119.5) 7. 1962-1963 115.3 360 (9 equipos) Syracuse (121.6) 8. 1959-1960 115.3 300 (8 equipos) Boston (124.5) 9. 2022-2023 113.8**^ 625 (mitad de torneo) Sacramento (118.8) 10. 1970-1971 112.4 697 (17 equipos) Milwaukee (118.8) 11. 1968-1969 112.3 574 (14 equipos) Filadelfia (118.9) 12. 2020-2021 112.1** 1,080 Milwaukee (120.1) 13. 2019-2020 111.8** 1,059 Milwaukee (118.7) 14. 2018-2019 111.2** 1,230 Milwaukee (118.1) 15. 1963-1964 111.0 360 (9 equipos) ^Hasta el 12 de enero de 2023. Cincinnati (114.7) **Baloncesto actual desde 2016 en adelante. ^ Hasta el 12 de enero de 2023.

No obstante, ante el retiro de muchos de estos jugadores, sumado a la emergente liga American Basketball Association (ABA) para competir con la NBA y problemas generalizados de uso de drogas ilícitas entre jugadores, se diluyó el talento en la década de los 70′s y ese ‘hueco’ fue notable a medida que aumentaba el número de franquicias en la liga.

Los Lakers de Magic Johnson dominaron la escena en la década de 1980. ( KEVORK DJANSEZIAN )

Segunda primavera ofensiva

Sin embargo, para la campaña de 1979-1980 comenzó un nuevo resurgir ofensivo en la NBA al agregarse el tiro de tres puntos, pero también por la llegada de talentos generacionales como Earvin ‘Magic’ Johnson y Larry Bird para sumarse a un Julius ‘Dr. J” Erving y un Moses Malone que recién llegaban de las filas de la ahora difunta ABA y a anotadores ya establecidos como Kareem Abdul-Jabbar, Adrian Dantley, Alex English, Bernard King y George Gervin. Poco después, entre 1981 a 1985, la liga gozó de una inyección extraordinaria de talento ofensivo, incluyendo a canasteros de la talla de Isiah Thomas, Kevin McHale, y Tom Chambers en 1981; Dominique Wilkins, James Worthy y Terry Cummings en 1982; Clyde Drexler y Dale Ellis en 1983; Michael Jordan, Charles Barkley y Hakeem Olajuwon en 1984; y Patrick Ewing, Karl Malone y Chris Mullin en 1985, por mencionar a algunos.

No es casualidad que tres de los juegos de mayor anotación combinada en la historia se dieron entre 1982 a 1984, incluyendo el duelo en marzo de 1983 en el que los Nuggets de Denver vencieron a los Pistons de Detroit, 186-184 (un total de 370 puntos), en desafío que por única vez tuvo a cuatro jugadores anotando 40 puntos o más en un mismo partido (Kiki Vandewhege 51 y Alex English 47 por Denver, así como Isiah Thomas con 47 y John Long 41 por Detroit).

Por 11 temporadas hasta 1990, el promedio de anotaciones colectivas de la liga sería de 109.1 puntos por juego, siendo esa campaña de 1989-1990 una en la que ocho de 27 equipos promediaron 110 puntos o más y solo uno, el equipo expansión de los Timberwolves de Minnesota, marcaría por debajo de los 100 puntos por cotejo (95.2).

La era defensiva

Pero el juego rudo que habían fomentado los Celtics de Boston durante los 80s fue emulado durante la segunda mitad de esa década por los ‘Bad Boys’ de los Pistons de Detroit y los Knicks de Nueva York, así como los propios Bulls de Chicago que comandaba Jordan, quienes aprendieron a “golpe limpio” en una NBA donde el juego físico fue bastante permisible. Esto no tardó en convertirse en una práctica común para muchos otros, incluyendo las franquicias de Indiana, Charlotte, San Antonio, Miami, Atlanta y Utah, por mencionar a algunos, en la década de los 90′s y a comienzos del siglo 21.

Temporadas con mayor cantidad de juegos con 40 puntos o más

Temporada % de puntos Partidos Mejor anotador Menor anotador 1. 1998-1999 91.6 725 (huelga) Sacramento (100.2) Chicago (81.9) 2. 2003-2004 93.4 1,189 (29 eq) Dallas (105.2) Toronto (85.4) 3. 2000-2001 94.8 1,189 (29 eq) Sacramento (101.7) Chicago (87.6) 4. 2002-2003 95.1 1,189 (29 eq) Dallas (103) Denver (84.2) 5. 2001-2002 95.5 1,189 (29 eq) Dallas (105.2) Miami (87.2) 6. 1997-1998 95.6 1,189 (29 eq) L.A. Lakers (105.5) Golden State (88.3) 7. 2011-2012 96.3 990 (huelga) Denver (104.1) Charlotte (87) 8. 1996-1997 96.9 1,189 (29 eq) Chicago/Utah (103.1) Cleveland (87.5) 9. 2005-2006 97 1,230 Phoenix (108.4) Portland (88.4) 10. 2004-2005 97.2 1,230 Phoenix (110.4) New Orleans (88.4)

A esta modalidad se le sumó la convergencia de hombres grandes talentosos en la NBA al llegar a inicios de los 90s jugadores como Shaquille O’Neal, David Robinson, Shawn Kemp, Alonzo Mourning, Chris Webber, Vin Baker y Dikembe Mutombo para agregarse a figuras establecidas como Malone, Barkley, Olajuwon, Ewing, Dennis Rodman y Kevin Willis. Esto sin contar que a mediados de los 90s llegaron otros, como Tim Duncan, Kevin Garnett, Rasheed Wallace, Dirk Nowitzki, Jermaine O’Neal, Ben Wallace, Marcus Camby, Antonio McDyess y hasta un veterano Arvydas Sabonis desde Europa. Ni siquiera en los años 60′s se había visto una mayor abundancia de cantidad de talento en la pintura en la historia de la NBA.

Michael Jordan y Horace Grant le salen en defensa a Dennis Rodman. ( The Associated Press )

El juego se tornó en uno más dependiente al ataque en el poste bajo de espaldas al canasto y, por ende, una ejecución más frecuente a media cancha, de posesiones más largas y menos intentos al canasto de forma colectiva. Además, para ese entonces se permitía el uso de la mano en la cintura y luego del antebrazo (conocido como ‘hand-check’) para contener o redirigir ataques por tierra de jugadores de perímetro, como Jordan o Allen Iverson, o hacerles frente en la pintura a hombres grandes talentosos que abundaban en ese momento y esta práctica se convirtió en uso y costumbre de muchos. Además, se hizo famosa la estrategia de ‘Hack-a-Shaq’ para darle faltas a Shaquille O’Neal y limitar su amplio dominio una vez atrapaba el balón en el bloque.

Todo esto propició una disminución considerable en las anotaciones colectivas y dio paso a lo que catalogo como la ‘Era Defensiva” entre 1993-1994 a 2013-2014. Durante esas 21 temporadas el promedio de puntos por juego colectivo en la NBA fue de solo 97.6 por cotejo y, muy a pesar, del abundante talento ofensivo si incluimos el ascenso de otras figuras anotadoras como Kobe Bryant, Ray Allen, Paul Pierce, Vince Carter, Tracy McGrady, así como la llegada de canasteros de la talla de LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Yao Ming, Amar’e Stoudemire y Kevin Durant entre 2002 a 2007. Ver a un jugador promediar sobre 32 puntos por juego durante esas 21 temporadas fue casi como ver a un unicornio (solo McGrady en 2003 y Bryant en 2006).

De hecho, entre 1995 al 2008 hubo 13 temporadas corridas en la cual el promedio colectivo de anotaciones estuvo por debajo de 100 puntos por juego y durante ese periodo se dieron los promedios de puntos más bajos en la historia de la NBA desde 1957 en adelante (ver tabla de anotaciones más bajas).

La campaña de mayor escasez ofensiva en tiempos modernos fue la de 1998-1999, donde el promedio colectivo fue de solo 91.6 puntos por juego en apenas 78.2 intentos de campo por juego y donde nueve de 29 equipos promediaron menos de 90 puntos por juego, incluyendo a los 76ers con Iverson y a los eventuales subcampeones Knicks con Camby, Latrell Sprewell y Allan Houston. El peor fue Chicago con solo 81.9 puntos por juego tras el retiro de Jordan.

La era de Adam Silver

La NBA finalmente tomó cartas en el asunto al eliminar definitivamente el uso del ‘hand-check’ luego de la temporada de 2003-2004 en la que el promedio global fue de 93.7 puntos por juego y solo dos equipos superaron el promedio de 100 puntos por juego (Dallas y Sacramento). Pero la aplicación de esta regla no se haría tan latente hasta la llegada del nuevo comisionado Adam Silver una década más tarde para la campaña en 2014-2015, donde la rigurosidad del arbitraje comenzó a hacerse sentir de forma más evidente y, además, se aprobaron nuevas reglas para favorecer la fluidez de la ofensiva de perímetro y un espectáculo más atractivo (ver tabla de reglas del siglo 21).

Otro de los grandes líderes ofensivos de la actual NBA lo es Nikola Jokic. ( Jeff Chiu )

¡El cambio fue del cielo a la tierra!

Con el uso del ‘paso cero’ en ataques al canasto y el ‘step back’ para tirar de tres, lanzadores letales a distancia como Stephen Curry, Kevin Durant y James Harden podían habilitarse espacios para utilizar su puntería y hacer pagar a rivales que tratasen de negarles las penetraciones al canasto o que optaran por irse por debajo de cortinas.

Cambios de reglas notables en el Siglo 21

1. Regla de los tres segundos defensivos (2001)- Impide que un jugador defensivo permanezca en el área de la pintura por más de tres segundos sin tener a un defensor al alcance de su brazo. 2. Utilización de ‘zona’ de forma restricta (2001) - Se pueden jugar en ‘zonas’, pero no puede haber nadie parado debajo del canasto y estar, al menos, a cuatro pies separado del canasto. 3. Eliminación total del ‘hand-check’ (2004) - Esta eliminación trató de efectuarse varias veces, pero no fue hasta el 2004 que se hizo de forma definitiva. No obstante, tomó varios años para que los oficiales inhabilitaran su uso con consistencia. 4. Eliminación del ‘Hack-a-Shaq’ (2016) - Eso de dar faltas a propósito para enviar a alguien al tiro libre como hacían con Shaquille O’Neal y como hicieron en su tiempo con Wilt Chamberlain, llegó a su fin en el 2016. El equipo que haga esto es castigado con dos tiros libres (de cualquier jugador) y el equipo mantiene posesión del balón. 5. Se permite el “Paso Cero’ en ataques al canasto (prácticamente tres pasos en vez de dos) y el ‘step back’ (dos pasos hacia atrás) en tiros de tres puntos (2017) - ¿Has visto estas jugadas comunes donde antes te cantaban que corriste con el balón? Ahora son legales. 6. Reloj se coloca en 14 segundos luego de una falta personal (2017). Antes del 2017 cuando se pitaba una falta, el reloj se colocaba de nuevo en 24 segundos. Ahora si hay 14 segundos o menos al momento de la falta, el reloj solo se coloca en 14 segundos y no en 24. Esto propicia mayor cantidad de posesiones y ataques más rápidos.

Mas aún, jugadores multifacéticos, como James y Russell Westbrook, comenzaron a acumular triples-dobles a diestra y siniestra. Por ejemplo, un Westbrook que lo más que había logrado eran 11 triples-dobles en su carrera para el 2015 de momento consiguió 42 para la campaña de 2016-2017 para empatar con Oscar Robertson como los únicos en promediar un triple-doble durante una temporada. James, por su parte, había tenido como máximo un total de siete triples-dobles en 2009, pero para 2016-2017 duplicó esa suma a 13, seguido de 11 en 2017-2018 y luego 13 otra vez en 2019-2020 en su temporada número 17.

¡Rayos! Hasta jugadores de rotación como Aleksej Pokusevski (Thunder de Oklahoma City), Austin Reaves (Lakers de Los Ángeles), John Konchar (Grizzlies de Memphis) y Bruce Brown (Nuggets de Denver) han conseguido triples-dobles en los últimos 12 meses.

A nivel colectivo, los ‘triples-dobles’ también se dispararon notablemente a partir del 2016. Entre 1999-2000 a 2014-2015, el promedio de ‘triples-dobles’ por temporada fue de 35.5 a pesar de figuras como James, Garnett, Westbrook, Durant, Harden, Jason Kidd, Grant Hill y Rajon Rondo en ese periodo. A partir del 2016 ese número se triplicó a 114.2 ‘triples-dobles’ por año.

No obstante, este nuevo ‘boom’ ofensivo se ha visto tanto en jugadores a nivel individual, como en el caso colectivo. Tan reciente como en el 2014, no había ni un solo equipo promediando 110 puntos por juego y hasta había 13 quintetos promediando por debajo de 100 puntos. Compare eso con la temporada actual de 2022-2023, donde un total de 27 de 30 equipos promedian sobre 110 puntos por juego y ninguno por debajo de 108. Hasta hay cinco jugadores promediando sobre 30 puntos por juego, algo que no sucede desde 1962.

Conclusiones

Aparte de los cambios de reglas que han favorecido a la ofensiva desde el 2015 (ver tabla), aquí algunos factores adicionales a considerar:

1. Explosión del uso del tiro de tres puntos. Tan reciente como en el 2012 se promediaban 18.4 intentos de tres puntos por juego a nivel colectivo en la NBA, pero para el 2022 ese número casi se duplicó a un promedio 35.2 triples intentados por equipos. La cantidad de triples aumenta no solo la posibilidad de anotar más puntos, sino que los tiros errados conducen a rebotes largos para los armadores/escoltas y en más posibilidades de anotación en rompimiento rápido y de ‘triples-dobles’ a nivel individual.

2. Convergencia de mayor talento por equipo de jugadores que ponen la bola en el piso y tiran de frente al canasto, incluyendo una mayor cantidad de hombres grandes en ese renglón. El juego ya no es tanto de espaldas al canasto, sino de frente al canasto. Más aún, abundan más hombres grandes multifacéticos que juegan de frente al canasto mayormente, como Doncic, Nikola Jokic, Joel Embiid y Giannis Antetokounmpo, para unirse a veteranos como James y Kevin Durant en esa faena.

3. Arbitraje más riguroso contra el juego físico. Sin el ‘hand-check’, la misión de defender implica exclusivamente deslizar pies y tratar de mantenerte de frente a tu rival con el menor contacto físico posible o buscar faltas ofensivas. A eso le sumas un uso mayor de múltiples cortinas y es complicado contener a atacantes fornidos que desplazan con su cuerpo, como James o Zion Williamson, o a atacantes con primer paso rápido como James Harden y Trae Young.

4. Llegada del nuevo comisionado Adam Silver en 2014-2015 y su visión de fomentar el juego alegre en ofensiva mediante reglas adicionales para hacer el espectáculo más vistoso. No es casualidad que los cambios se manifiestan a partir de su ascenso. Aquí debe haber influido también en la toma de decisiones los nuevos contratos televisivos, la proliferación de ligas de fantasía y las apuestas deportivas legalizadas, lo que coloca mayor relevancia a las estadísticas individuales y colectivas.