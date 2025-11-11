Las Atenienses de Manatí saldrán este miércoles al tabloncillo del Coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo, hogar de las Explosivas de Moca con la única meta de conquistar su segundo campeonato en la historia del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Con ventaja de 3-1 en la serie final ante las Explosivas, Manatí tiene la oportunidad de cerrar la serie como visitante y sellar una temporada en ascenso bajo la dirección de Michelle González, quien en su primer año como dirigente ha guiado al equipo hasta la cúspide del torneo.

Las Atenienses llegan inspiradas luego de sumar el lunes su victoria número 13 consecutiva en el Coliseo Juan Aubín Cruz de Manatí. El conjunto manatieño, que concluyó la campaña regular en el cuarto puesto con marca de 11-7, busca repetir la hazaña del 2019, cuando conquistó su primer título.

La canastera Jessica Jackson, que lideró a Manatí en el cuarto choque con 24 tantos y 12 rebotes, reconoció la importancia de la tercera victoria (84-69), pero, a su vez, la dificultad de jugar en la carretera. En la serie, Jackson promedia 6.7 unidades, 3.3 capturas y una asistencia.

“El juego fue uno muy bueno desde el principio. Salimos y empezamos a encestar el balón. Aunque una de nuestras mejores jugadoras está fuera (Kaela Hilaire), pero tenemos que jugar por ella y por nosotras mismas. Tenemos que mantenernos juntas y fue un muy buen juego. Para el próximo juego tenemos que mantener el enfoque, porque es difícil ganar en Moca. Tenemos que jugar defensa y hacer lo mismo que hicimos hoy”, comentó Jackson tras el cuarto choque, que las colocó a las puertas del campeonato.

Chelsea Mitchell ha sido la jugadora más destacada por Manatí al registrar 16.7 puntos, siete rebotes y dos asistencias.

Mientras tanto, las Explosivas regresarán a su cancha decididas a extender la serie y mantener vivas sus esperanzas para intentar conseguir su también segundo cetro.

Moca, guiado por Leigha Brown con 21 tantos, 6.7 rebotes y cinco asistencias por cotejo, tan solo ha podido apuntarse el primer duelo de la serie con marcador 72-53.