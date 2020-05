Luego de haber causado sensación cuando hizo su debut a mediados de abril a través de ESPN, la serie documental “The Last Dance” sobre el legendario enebeísta Michael Jordan y su equipo los Chicago Bulls, se transmitirá en Puerto Rico exclusivamente por el canal local ABC Puerto Rico.

La serie, dirigida por Jason Hehir ("The Fab Five," "The '85 Bears," "Andre the Giant"), relata la historia de uno de los equipos más exitosos e icónicos de la historia del deporte, Michael Jordan y los Chicago Bulls de la década de 1990, y destaca imágenes nunca vistas de la temporada 1997-1998, mientras la organización buscaba su sexto campeonato en ocho años.

“The Last Dance” se transmitirá localmente los sábados 23 y 30 de mayo, además de los sábados 6, 13 y 20 de junio, en horario de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Al concluir cada episodio, ABC Puerto Rico transmitirá el programa Más Allá de “The Last Dance”, un espacio de análisis conducido por la reportera y exbaloncelista, Natalia Meléndez.

"“The Last Dance ha provocado mucha discusión y controversia por su narrativa. Hay quienes cuestionan la legitimidad de la serie documental como parte del récord oficial del legado de Jordan y los Bulls, mientras hay otros quienes la celebran. Ha dado, y continuará dando, mucho de qué hablar. Nuestro objetivo con estos segmentos es guiar al televidente y presentarle todas las perspectivas y argumentos, para que llegue a sus propias conclusiones”, expresó Meléndez.