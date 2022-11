Los términos para la compraventa de los Capitanes de Arecibo están acordados y el contrato fue firmado. Solo falta la aprobación de los integrantes de la Junta de Directores del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El empresario José Manuel Baeza, presidente y CEO de Teselta, una empresa especializada en venta y alquiler de maquinarias de construcción y agricultura, está a un paso de adquirir la franquicia arecibeña luego de completarse unas negociaciones con los previos propietarios Frabián Elí Carrión y Emmanuel Gazmey, nombre de pila del artista Anuel AA.

“Se alcanzó un acuerdo ente las partes en donde un empresario puertorriqueño acuerda para firmar un contrato para llevarlo ante la consideración de la Junta de Directores para su requerida aprobación”, sostuvo Ricardo Dalmau, presidente del BSN, durante una conferencia de prensa en la tarde del viernes.

El nombre de Baeza estuvo circulando en los medios durante varios días como la persona interesada en invertir en la liga. Unas disputas entre Elí Carrión y Anuel AA abrieron la puerta a la posibilidad de que los Capitanes pasaran otras manos, oportunidad que Baeza aprovechó.

“Estamos totalmente comprometidos con la liga, el equipo y Arecibo. No quiero adelantar algún tipo de expresión en cuanto a la visión del equipo y qué estaremos haciendo hasta culminar el proceso, hablar con cada uno de los jugadores cuál es mi visión y que no se enteren por los medios”, dijo Baeza.

Baeza ha estado ligado a la compañía González Trading que fundó su abuelo del mismo nombre en la década de 1960. Luego pasó a convertirse en Teselta y expandió los negocios en Panamá y Costa Rica con la intención de convertirse en líder en el Caribe y Latinoamérica. Ahora se mojará los pies como nuevo propietario de un equipo de baloncesto profesional.

“El tema del BSN tiene mucho para seguir aportando no solamente a la comunidad, sino también a los jóvenes. Veo un gran espacio para seguir desarrollando y qué mejor que con los Capitanes. He sido un seguidor del BSN en general y en los pasados años de los Capitanes. Inmediatamente vi que había un espacio, me comuniqué, expresé mi interés y pasé por el proceso”, explicó Baeza.

El BSN no acostumbra divulgar las cifras de dinero acordadas en las adquisiciones de franquicias y esta vez no fue la excepción. No obstante, se especula que la transacción podría ser una de las más costosas en la historia de la liga tomando como punto de partida que durante la década de 1990, los Leones de Ponce fueron vendidos por $1 millón y, a su vez, se teoriza que el expelotero Yadier Molina invirtió cerca de $1.2 millones para adquirir a los Vaqueros de Bayamón.

Dalmau aseguró que no surgió un sentimiento de urgencia para finiquitar los acuerdos dado que el torneo 2023 comenzará en marzo.

“Arecibo es una de las franquicias fundadoras de la liga. Tanto los compradores como los vendedores tienen que estar cómodos con la forma que se dé la transacción. Estamos a varios meses del próximo torneo, pero hay mucho trabajo para hacer. No se trata de urgencia, sino que se dio en el momento que se tenía que dar”, explicó Dalmau.

Asimismo, señaló que queda por definir las deuda que estén pendientes, aunque afirmó que ningún jugador ha presentado una querella ante el BSN.

“El compromiso es que toda deuda que exista se atenderá referente al 2022. Que los jugadores sepan que las deudas que existan se cumplirán, pero hasta el momento no existen querellas”, indicó Dalmau.

Ángel Edgardo García, permanecería en la posición de gerente general que ha ocupado por años. Este nombró a Tony Ruiz como dirigente hace unos días.