Curiosamente, han sido pocos los casos de figuras del deporte infectadas por coronavirus que se han conocido en Puerto Rico, aunque ya conocemos de un segundo caso luego del entrenador Flor Meléndez: el del excanastero del Baloncesto Superior Nacional, José ‘Canito’ Nieves.

Nieves, de 54 años, es uno de los tres casos positivos a COVID-19 que hay en su casa, pues su esposa, Elia Calvo, y su hijo, José Carlos Nieves Calvo, todos arrojaron positivo a las pruebas, aunque Nieves y su hijo se mantienen asintomáticos. Una cuarta componente de la familia, una hija de 21 años, arrojó resultados negativos y se mantiene en la casa de familiares para evitar el contagio.

PUBLICIDAD

“Una de las preocupaciones que tenía era que mi esposa es asmática y por ella nos estábamos cuidando mucho. El único que salía en casa era yo y me desinfectaba los zapatos, lo que comparaba, dejaba la ropa afuera y de inmediato me iba a bañar. Por eso me cayó como un balde de agua fría cuando supimos. Pero gracias a Dios los tratamientos y lo que le han enviado los neumólogos le están trabajando”, dijo Nieves.

Nieves, quien jugó 19 temporadas en el baloncesto local con los Piratas de Quebradillas, Mets de Guaynabo, Vaqueros de Bayamón y Capitanes de Arecibo, contó que fue alrededor de la semana del 20 de abril que su esposa, relacionista pública de Telemundo, comenzó a sentirse mal pese a que, por precaución, su patrono la envió a trabajar a distancia desde antes que el gobierno ordenara el toque de queda. El 22 de abril se hizo la prueba y dio positivo, al día siguiente se la hicieron al resto de la familia.

Nieves contó que aún se mantiene jugando baloncesto, pero por diversión en una liga en Santurce, y aunque casi no va a las canchas sigue el BSN por televisión. Trabajó como delineante en el Departamento de Transportación y Obras Públicas por más de una década antes de ser despedido mediante la Ley 7 durante la administración de Luis Fortuño.

Desde entonces, se desempeña como uno de los encargados de manejar el inventario que entra al establecimiento Kmart de Plaza Las Américas.

Cero rastreo

PUBLICIDAD

Tanto Nieves como Calvo contaron que no han recibido ninguna llamada del Departamento de Salud ni de alguna otra autoridad para preguntar por sus casos positivos, detectados en laboratorios privados de la zona metro y de Arecibo.

“Nada. El único rastreo que ha habido lo hicimos nosotros, que hablamos con los vecinos con quienes nos relacionamos y ellos fueron de inmediato a hacerse las pruebas”, expresó Calvo, resaltando que todos los vecinos arrojaron resultados negativos.