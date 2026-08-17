Dos partidos después de estar contra la pared, los Santeros de Aguada encontraron que la intensidad durante 40 minutos, la concentración y un esfuerzo colectivo en ambos lados de la cancha es la fórmula que necesitan para competirle a los Vaqueros de Bayamón.

Con dos victorias al hilo, Aguada borró la desventaja de 0-2 y empató 2-2 la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN), luego de imponerse el domingo 67-64 en su casa, el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

Ahora, el quinto partido se jugará el miércoles a las 8:00 p.m. en el Coliseo Rubén Rodríguez, donde los Santeros buscarán tomar por primera vez la delantera en en el baile de coronación.

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“Estamos ya todos entendiendo que de la única manera que podemos ganarle a un gran equipo como Bayamón es jugando intenso por 40 minutos”, expresó el dirigente de los Santeros, Rafael “Pachy” Cruz, a Primera Hora través de una conversación vía telefónica.

“Es seguir con el enfoque que hemos tenido en los últimos dos juegos, seguir estudiando a Bayamón porque ellos van a hacer sus ajustes”, añadió el estratega.

La victoria del domingo del conjunto campeón del 2019 también reflejó la identidad que Cruz quiere mantener de cara al próximo compromiso.

Rigoberto Mendoza lideró la ofensiva de la jornada dominical con 22 puntos, mientras que Manny Camper aportó 16 tantos. Fueron los únicos dos jugadores de los Santeros en doble dígito, pero eso no impidió que consiguieran contener a un equipo de Bayamón que tuvo cuatro jugadores con al menos 10 puntos, guiados por Renaldo Balkman con 12 tantos.

La diferencia, indicó Cruz, estuvo en la capacidad del quinteto aguadeño de detener la intensidad defensiva vaquera en los momentos importantes.

“La intensidad que ellos (Vaqueros) juegan defensivamente y de la manera que atacan ofensivamente es muy alta y creo que en los últimos dos juegos hemos podido marchar esa intensidad por grandes momentos”, sostuvo.

“Cada vez que nosotros bajamos la intensidad por cualquier razón o quizás nos desconcentramos un poco debido a la presión defensiva, ahí es que han venido los lapsos de sequías ofensivas de parte de nosotros o rápidas aportaciones ofensivas de parte de ellos”, agregó el técnico.

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La remontada de los Santeros comenzó el viernes, precisamente en el “rancho” donde volverán a jugar este miércoles. Aguada derrotó 95-93 en tiempo extra a los Vaqueros, campeones defensores, para conseguir su primer triunfo de la serie y propinarle a Bayamón su primer revés como local desde el pasado 9 de julio.

Los primeros dos choques los ganó Bayamón, 91-75 y 87-86.

Para Cruz, la clave ahora será no apartarse del plan que les permitió cambiar el panorama de la final y mantener un enfoque colectivo, sin depender de un solo protagonista.

“Tenemos que mejorar un poquito en nuestra ejecución ofensiva, no apresurarnos tanto y manejar la presión. Ellos presionan demasiado y lo hacen espectacular. Así que es nosotros mantenernos calmados y absorber esa presión defensiva”, dijo Cruz.

“Si colectivamente podemos seguir ejecutando y controlando el tiempo de juego, vamos a poder tener opciones a ganar”, concluyó el dirigente.