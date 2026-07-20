Los Santeros de Aguada aseguraron el domingo su pase a la final de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional al superar, 101-94 a los Capitanes de Arecibo en partido celebrado en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

De esta forma, los Santeros se ganaron el derecho a enfrentar a los Leones de Ponce, que ya habían eliminado a los Atléticos de San Germán en la otra semifinal de conferencia.

Aguada impuso condiciones desde el salto inicial con una corrida de 15-0 y dominó ampliamente el primer parcial, 30-9.

Los Capitanes reaccionaron en el segundo episodio al imponerse 29-22, aunque los locales conservaron ventaja de 52-38 al llegar al descanso.

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Arecibo continuó descontando terreno tras abrir la segunda mitad con una racha de 5-0 y logró tomar su primera ventaja del encuentro cuando Alfonso Plummer encestó un triple que colocó el marcador 77-76 con 20 segundos por jugar del tercer parcial. Los visitantes dominaron ese periodo 39-24 y entraron al último cuarto con ventaja mínima de 77-76.

Sin embargo, los Santeros respondieron en el momento más importante del partido. Con el encuentro aún cerrado (88-85) restando cinco minutos, Aguada ejecutó mejor en ambos lados de la cancha, ganó el último parcial 25-17 y aseguró su clasificación a la Final de la Conferencia B.

John Holland encabezó la ofensiva con 25 puntos y cinco triples. Iván Gandía añadió 22 puntos, cinco asistencias y seis triples, mientras Joel Soriano firmó un doble-doble de 22 puntos y 12 rebotes, además de tres bloqueos. Manny Camper contribuyó con 12 puntos.

Por los Capitanes, Rafael Pinzón lideró la ofensiva con 30 puntos y siete triples. Emmanuel Andújar aportó un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes, mientras Isaiah Miles finalizó con 12 puntos y nueve rebotes.

La postemporada continúa esta noche con el sexto partido de la semifinal de la Conferencia A entre los Cangrejeros de Santurce y los Criollos de Caguas en el Coliseo Roberto Clemente. Los Criollos buscarán asegurar su clasificación a la Final para enfrentarse a los Vaqueros de Bayamón, mientras que los Cangrejeros intentarán defender su cancha y extender la serie a un séptimo y decisivo encuentro.