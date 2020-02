Los campeones del Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Santeros de Aguada, anunciaron el jueves la contratación de quien fuese uno de sus refuerzos en su primera campaña en la liga, Chane Behanan.

El estadounidense de 27 años fue uno de los principales jugadores del equipo en la temporada del 2016 y los ayudó a llegar hasta las semifinales del BSN con promedios de 17.5 puntos y 9 rebotes por encuentro.

“Chane fue una adquisición de último momento, pero es un jugador muy querido por nuestra fanaticada”, expresó el coapoderado de los Santeros, Joel López. “Sé que en su regreso a nuestro equipo hará su aportación. Le haremos recordar nuevamente a todos quienes son los campeones”.

López explicó que Behanan se unirá a Joseph Jones y ocupará el espacio del dominicano Rigoberto Mendoza, quien estaba anunciado como su segundo refuerzo.

“Rigo tiene unos asuntos personales y familiares y cuando los resuelva, se estará reportando”, explicó López. “Nosotros estamos trabajando con la visa de Rigo, pero en lo que el hacha va y viene, tendremos a Behanan con nosotros”.

La pasada campaña Behanan fue parte de los Atléticos de San Germán y tuvo promedios de 11.8 puntos y 4.7 rebotes por desafío. Este debutará el viernes en el partido inaugural de los Santeros y del BSN en la Ismael ‘Chavalillo’ Delgado contra los Piratas de Quebradillas.

Este expresó que su equipo está “listo para la guerra para tratar de lograr el ‘back to back’” y que el equipo está completo, aunque sigue trabajando para “tratar de traer a los que aún no están”.

Con eso se refirió al veterano canastero Ricky Sánchez, quien no ha dado señales de querer participar en el BSN y anunció su retiros de la selección nacional, y a John Holland, suspendido por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico por solicitar dinero a cambio de participar con la Selección Nacional.

“En el caso de Ricky, él no ha hecho oficial su retiro. Simplemente informó que no contemplaba jugar en el BSN y que no se iba a reportar”, dijo López. “Seguimos haciendo gestiones porque mantenemos la esperanza de que las cosas pueden cambiar”.

En cuanto a Holland, recalcó una vez más que el asunto de la suspensión es entre Holland y la FBPR, aunque entiende que su franquicia resultó penalizada sin tener que ver en el asunto. Y agregó que en eso tiene manos afuera porque para poder resolver el tema, tendría que surgir un acercamiento de Holland, no de los Santeros, hacia la Federación.

“Somos los grandes perdedores, porque él (Holland) sigue jugando en otras ligas. Y El BSN también pierde porque no tiene una presencia como la de él en sus canchas”, finalizó.