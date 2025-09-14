Letonia. Alemania sumó un título del Eurobasket a su corona de la Copa del Mundo.

Dennis Schröder anotó los últimos seis puntos del partido, Isaac Bonga anotó 20 puntos, el mejor del equipo, y Alemania superó a Turquía 88-83 el domingo en el partido por la medalla de oro del campeonato europeo.

Fue el primer título de EuroBasket de Alemania desde 1993.

Franz Wagner anotó 18 puntos y Schröder terminó con 16 puntos y 12 asistencias para Alemania, que terminó el torneo con un balance de 9-0.

El partido tuvo 15 cambios de liderazgo y 11 empates, y el último cambio de liderazgo se produjo cuando Schröder anotó en una penetración para poner a Alemania arriba por un punto a falta de 1:15.

Añadió un tiro en salto a 18.7 segundos del final y después de que el turco Alperen Sengun fallara un triple que habría empatado el partido, Schröder selló el oro con un par de tiros libres.

Sengun anotó 28 puntos para Turquía, que obtuvo 23 de Cedi Osman y un juego de 13 puntos, nueve asistencias y seis rebotes de Shane Larkin.