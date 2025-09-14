Las Vegas. Saúl “Canelo” Álvarez no había estado sin cinturón desde 2015.

Pero después de perder el sábado con Terence Crawford por el campeonato unificado de peso supermediano, Álvarez (63-3-2) se encuentra sin un título por primera vez en 10 años.

Crawford (42-0) fue magistral en todo lo que hizo, dominando el combate de 12 asaltos frente a una asistencia récord de 70,482 fanáticos dentro del Allegiant Stadium, Álvarez, por su parte, no se vio como el luchador dominante que ha sido durante la mayor parte de una carrera de casi 20 años.

“Ya sabíamos que Crawford es un gran peleador y yo hice lo que se suponía que debía hacer”, dijo Álvarez. “Intenté de todas las maneras, y entrené muy duro. Él merece todo el crédito. Hice mi mejor esfuerzo esta noche, y simplemente no pude descifrar el estilo.”

A diferencia de actuaciones pasadas, cuando incluso un comienzo lento no restaba poder a Canelo y sus embestidas en los últimos asaltos, el peleador de 35 años parecía desorientado en momentos en los que normalmente convertiría el cuadrilátero en su patio de juegos.

Fue especialmente alarmante debido a que su retador es casi tres años mayor, y hace preguntarse si los mejores días de Álvarez han quedado atrás.

Cuando le preguntaron al mexicano si hubo algo específico que hizo Crawford que le causó más problemas, Álvarez fue directo.

“Todo”, dijo.

La conversación podría haber sido diferente si Álvarez hubiera desafiado a Crawford con sus ganchos de izquierda al cuerpo, o golpes rectos a la cabeza. Pero Álvarez fue visiblemente más lento; parecía frustrado en ocasiones mientras Crawford ganaba impulso, y fue la superestrella mexicana quien parecía el pugilista más viejo contra un peleador que pronto cumplirá 38 años.

No fue hasta el cuarto asalto que Canelo conectó su primer golpe significativo, y el quinto cuando la pelea se volvió competitiva. Pero incluso cuando el excampeón activó su estrategia, Crawford mejoró, como en el séptimo cuando hizo retroceder la cabeza de Canelo con un golpe feroz.

A pesar de la actuación dominante, Crawford se negó a faltar al respeto a Álvarez.

“Definitivamente, estaba frustrado, porque lo que estaba tratando de hacer no estaba funcionando”, dijo Crawford, quien regresó a la conferencia de prensa posterior a la pelea para compartir un momento con Álvarez en el escenario. “Pero creo que no le estás dando suficiente crédito, tratando de quitarle cosas. Estaba 100% preparado. Simplemente, creo que fui el mejor hombre.”

Y aunque Álvarez ya no tenga un cinturón de campeonato, el siempre amable rostro del boxeo dijo que siempre se sentirá como un campeón.

“Gano sin importar qué”, dijo Álvarez. “No importa qué, todavía me siento como el campeón. Es lo que es. Necesitas aceptar la derrota y aceptar todo.

“Pero voy a continuar. Voy a seguir haciéndolo.”