Stephanie “La Medicina” Piñeiro se proclamó el viernes campeona mundial interina de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la división welter (147 libras) tras noquear en apenas dos asaltos a la canadiense Marie Pier Houle en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.

Con esta victoria en la cartelera bautizada “Saldando Cuentas” de Universal Promotions, Piñeiro extendió su invicto a nueve triunfos, tres de ellos por la vía rápida, mientras que Houle empeoró su marca a 11-2-2 con tres nocauts.

“Puerto Rico, lo logramos. Ya tienen campeona y de Bayamón, Puerto Rico. Universal, Bustillo y Torraca (promotores) búsquenme a las campeonas que estamos ready para ellas. Ya hay una por ahí que ha estado llamando. Llama de nuevo, cuadra eso", dijo Piñeiro después de coronarse nueva campeona en un video publicado en Instagram por Universal Promotions.

La boricua arrancó la pelea con manos rápidas y certeras que sacudieron a la canadiense. En el segundo asalto, Piñeiro demostró su poder al conectar una andanada de golpes que pusieron en mal estado a una Houle indefensa y sin respuesta. Esto obligó al árbitro a detener el combate.

En la semiestelar, Olajuwon “The White Monkey” Acosta (15-0, 10 KO’s), monarca Continental de las Américas de la AMB en el peso supermosca (115 libras), venció por la vía rápida al nicaragüense Carlos “Chocorroncito” Buitrago (40-16, 24 KO’s) en cuatro rounds.

Olajuwon Acosta lanza un golpe al rostro de Carlos Buitrago en su pelea, que formó parte de la cartelera "Saldando Cuentas" en Bayamón. ( Universal Promotions )

William “Willito” Ortiz (9-0, 5KO’s), por su parte, tuvo que emplearse para obtener un triunfo por decisión unánime sobre el colombiano George “León” Rodríguez (11-5, 9KO’s) en un pleito de ocho asaltos en el peso superligero (140 libras).

La próxima cartelera de Universal Promotions se llevará a cabo el jueves, 23 de octubre, en el Coliseito Pedrín Zorrilla, de San Juan, en colaboración con Salita Promotions. El evento será transmitido en directo por la plataforma de streaming DAZN, como parte de la serie “BIG TIME Boxing Puerto Rico”.