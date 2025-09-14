Los Criollos de Caguas se preparan para iniciar la temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con un núcleo de jugadores nativos que estará disponible desde el primer día, algo que en campañas recientes no había sido posible, aseguró a Primera Hora el gerente general, Jesús “Motorita” Feliciano.

Entre los nombres que estarán desde el comienzo el próximo 7 de noviembre, cuando reciban la visita de los Gigantes de Carolina en su hogar, el estadio Yldefonso Solá Morales, destacan los lanzadores Yacksel Ríos, Nicholas Padilla y Jovani Morán, así como los jugadores Luis Vázquez y Nelson Velázquez.

"Algo que es bien positivo para el grupo es que vamos a tener la mayor parte del grupo nativo disponible desde el comienzo de la temporada", expresó Feliciano.

Para la pasada temporada, los Criollos cayeron en seis choques en la semifinal ante los eventuales campeones Indios de Mayagüez.

Morán, de un lado, todavía no se estrena en el béisbol de invierno en la isla.

El lanzador zurdo pertenece a los Red Sox de Boston, con los que vio acción en las Mayores en apenas cuatro entradas esta campaña. Permitió cinco imparables, tres carreras, regalo, tres boletos y poncho a cinco para una efectividad de 6.75.

Morán arribó a Boston tras ser cambiado el pasado diciembre por los Twins de Minnesota y luego de su recuperación por una cirugía Tommy John. El pitcher milita en las filas de los Worcester Red Sox, filial Triple A de Boston.

Entre la Rookie, Clase A+ y Triple A esta campaña, promedia 4.18 de era en 32.1 entradas.

El lanzador Jovani Morán durante los campos primaverales 2025. ( Carlos Giusti/Staff )

En el caso de Padilla, fue dejado en libertad por la organización de los Phillies de Filadelfia el pasado agosto, mientras figuraba en los Lehigh Valley IronPigs en Triple A. Registró 5.10 de efectividad, marca de 4-4 en 42.1 entradas completadas.

El relevista no pisa el escenario de la pelota invernal boricua desde la campaña 2020-21 con el uniforme de los Indios.

De otra parte, Ríos, que pertenece a la organización de los Mets de Nueva York, entra y sale de la lista de lesionados tras las secuelas de una lesión en el codo derecho. Este domingo fue colocado en la Clase A+ para una asignación de rehabilitación con los Brooklyn Cyclones.

“Entiendo que el pitcheo nativo de nosotros, sin quitarle mérito al resto de los equipos, tenemos uno bien sólido”, manifestó el gerente general.

Vázquez y Velázquez

La disponibilidad de los nativos desde el principio es vista como una ventaja competitiva importante para Caguas en un torneo de apenas 40 juegos.

Vázquez, de otro lado, volvió este año a Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore. Aunque no ha podido establecerse en el primer equipo, suma 32 partidos en la ‘Gran Carpa’ en los que bateó para .170 con ocho imparables, un jonrón y tres remolcadas.

El orocoveño se encuentra en la novena de Norfolk Tides, filial Triple A de Baltimore, con los que promedia .271 con el madero.

Luis Vázquez regresa a las Mayores, esta vez con Baltimore. ( MLB )

De otro lado, Velázquez volvió al béisbol organizado con un contrato de liga menor con los Pirates de Pittsburgh el pasado primero de este mes tras una leve estancia con los Guerreros de Oaxaca en la Liga Mexicana.

El jardinero pisó suelo mexicano luego de ser dejado libre por la organización de los Roylas de Kansas City en mayo.

“Tenemos un equipo sumamente versátil y creo que para (el dirigente), Ramón Vázquez, no es un dolor de cabeza. Creo que es algo que le da profundidad a nuestro equipo y estamos bien contentos de tener el grupo que tenemos”, añadió Feliciano al recordar la firma en la agencia libre del estelar Bryan Torres.

Torres milita con los Memphis Redbirds, equipo Triple A, de la organización de los Cardinals de San Luis. Durante esta temporada, ha bateado para .328 con 109 hits, nueve cuadrangulares, 51 carreras empujadas, 58 anotadas, 26 bases robadas y 70 bases por bolas.

Bryan Torres fue presentado como el nuevo integrante de los Criollos de Caguas. ( ESPINAL PHOTO )

“Esta temporada creo que va a ser una muy competidora", sentenció Feliciano.

El primer choque de esta campaña será el 6 de noviembre entre los Indios y los Senadores de San Juan en el Estadio Isidoro “Cholo” Gracía.