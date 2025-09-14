Las Vegas. Terence Crawford se convirtió el sábado en el campeón indiscutido supermediano (168 libras) al vencer a Saúl “Canelo” Álvarez por decisión unánime ante un público récord anunciado de 70,482 espectadores en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Dos jueces le otorgaron la victoria a Crawford (42-0, 31 KO’s) con tarjetas de 115-113, mientras que el tercero la vio 116-112. La Associated Press puntuó la pelea 118-110 a favor del boxeador de 37 años, oriundo de Omaha, Nebraska.

Crawford, quien subió dos categorías de peso, se arrodilló incluso antes de que se anunciara la decisión y luego rompió en llanto tras ser declarado ganador.

Se impuso ante un público mayoritariamente a favor de Álvarez, aunque en los asaltos finales se escucharon fuertes cánticos de “Crawford”, que ni siquiera los seguidores del mexicano intentaron silenciar con abucheos.

Esta fue la primera derrota para Álvarez (63-3-2, 39 KOs), el campeón mexicano de 35 años, desde que cayó por decisión unánime ante Dmitrii Bivol el 7 de mayo de 2022.

El combate ya estaba siendo comparado con algunos de los más grandes en la rica historia de Las Vegas, incluso antes de que ambos contendientes chocaran guantes.

La sede, el Allegiant Stadium, también marcó diferencia, pues fue la primera pelea celebrada en este recinto. Nunca estuvo en duda que caería el récord de asistencia para un combate en Las Vegas —29,214 en 1982, cuando el campeón de los pesos pesados Larry Holmes noqueó a Gerry Cooney en el 13er asalto en un estadio al aire libre construido especialmente en Caesars Palace—, y así ocurrió en esta velada.

El evento también superó la mayor asistencia para un espectáculo deportivo en los cinco años de historia del estadio. El récord anterior era de 63,969 fanáticos, establecido el 1 de septiembre del año pasado cuando Southern California derrotó a LSU 27-20 en la apertura de la temporada de fútbol colegial.

En las gradas hubo un gran despliegue de estrellas, incluyendo a los miembros del Salón de la Fama del boxeo Mike Tyson, Evander Holyfield, Roy Jones Jr., Thomas Hearns y Julio César Chávez. También estuvieron los actores Sofía Vergara, Michael J. Fox y Charlize Theron, los comediantes Dave Chappelle y Tracy Morgan, y la personalidad de ESPN Stephen A. Smith —quien fue abucheado—, entre otros.

Pero el impacto de esta pelea trascendió Las Vegas. Al transmitirse en Netflix y no en modalidad de “pague por ver”, los promotores esperaban atraer cifras de audiencia que no se veían quizás desde la década de 1970, cuando las grandes carteleras se transmitían por televisión abierta.

Esto podría convertirse en la norma de ahora en adelante, ahora que el presidente y director ejecutivo de UFC, Dana White, se involucra en el boxeo. Esta fue su primera cartelera en colaboración con el promotor Riyadh Season. El mes pasado, UFC firmó un acuerdo de siete años con Paramount, eligiendo llevar su producto al servicio de streaming en lugar del tradicional modelo de PPV que los deportes de combate han utilizado para sus eventos más importantes.

En los primeros ocho asaltos no hubo demasiada acción, al menos no la suficiente para mantener a los fanáticos casuales pegados a la transmisión, aunque Crawford se mostró más rápido, más atlético y técnicamente superior hasta ese momento.

La pelea se encendió de manera significativa en el noveno asalto. Crawford atacó temprano a Álvarez con varias combinaciones. Su impulso se detuvo momentáneamente cuando el mexicano lo cabeceó accidentalmente, lo que provocó una breve pausa a los 41 segundos del episodio. Aun así, Crawford fue claramente superior el resto del trayecto.

Eso no cambió en lo que quedó de la pelea.

Otros combates

En la coestelar, el irlandés Callum Walsh (15-0, 11 KO’s) derrotó sin problemas a Fernando Vargas Jr. (17-1, 15 KO’s), de Las Vegas, por tarjetas de 99-91, 99-91 y 100-90. Su padre, Fernando Vargas, miembro del Salón de la Fama, fue campeón superwelter de la FIB, IBA y CMB.

Asimismo, el campeón interino supermediano del CMB, Christian Mbilli (29-0-1, 24 KO’s), de Francia, retuvo su título tras empatar con Lester Martínez (19-0-1, 16 KO’s), de Guatemala. La jueza Patricia Morse Jarman vio ganar a Martínez 97-93, Chris Migliore favoreció a Mbilli 96-94 y Glenn Feldman la dejó en 95-95.