El campeón boricua Oscar “Pupilo” Collazo arribó este miércoles al Amelia Municipal Boxing Gym Félix Pagán Pintor para un entrenamiento exclusivo ante los medios de comunicación, como antesala a su defensa titular ante el filipino Jayson “Striker” Vayson, pautada para el 20 de septiembre.

Allí mostró parte de la preparación que lleva desde mayo y compartió sus expectativas sobre una noche, en el Fantasy Springs Casino, en California, que considera clave para seguir escribiendo su historia en el boxeo y en la isla.

“Me he estado enfocando en la defensa, en la fuerza y en la condición. Es cuestión de siempre estar mejorando en cada campamento y hacer lo mejor posible”, expresó Collazo, quien buscará mantenerse con sus correas de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de The Ring Magazine.

PUBLICIDAD

El próximo compromiso de Collazo es el 20 de septiembre ( Xavier Araújo )

“Vamos a ver un Oscar con un ring IQ arriba, con una buena defensa, con poder, rápido e inteligente. (Vamos) a seguir demostrando que somos los mejores, que los pesos de 105 libras, sí sabemos pelear, sí nos guiamos y si damos peleas atractivas", comentó Collazo, que junto a Vayson protagonizaran la velada de Golden Boy.

Aguerrido

El púgil puertorriqueño, de 28 años, reconoció la agresividad de su rival, a quien definió como un peleador peligroso en los primeros asaltos.

“Viene con hambre y con una gran oportunidad de cambiarse la vida. Hay que cuidarse de esas manos en los primeros asaltos que vienen a tirarlo todo y es cuestión de usar la defensa e ir mermándolo poquito a poco”, explicó.

Vayson llega a la reyerta tras noquear en marzo al tailandés Jirawat Aiamong. Collazó comentó que también batalló, aunque perdió, con el ex campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 108 libras, Rene Mark Cuarto.

“Tiene buenos oponentes, tiene buena posición y eso me gusta porque eso me va a traer lo mejor y llama la atención a la fanaticada para que vayan a ver esta pelea".

El filipino pareciera intimidar por sus dos pulgadas adicionales de estatura por encima de Collazo. Vayson mide 5′ y 4″ de estatura, mientras, el boricua mide 5′ y 2″. No obstante, el púgil puertorriqueño destacó que le gusta enfrentarse a peladores más altos que él.

“Me gusta pelear con una persona más alta que yo porque ya yo sé cómo entrarle”.

PUBLICIDAD

¿Llegará el nocaut?

Para Collazo, el plan está claro. El villalbeño optará trabajar el jab para castigar las áreas de abajo tras considerar que el filipino olvida defenderse en dicha zona. Asísmico, intentará que Vayson, de 27 años, (14-1-1, 8 KO’s) cometa errores.

Sobre si va desea tumbarlo antes del último asalto, Collazo indicó que no es algo que busca, sino que llega con el tiempo. El boricua posee récord de 12-0, con nueve anestesiados.

“Nunca buscamos el nocaut. Va a llegar con las manos que estamos practicando”, dijo Collazo, que volvió a repetir su deseo de convertirse en el primer boxeador boricua masculino en unificar títulos.

El cinturón de las 105 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Federación Internacional de Boxeo le pertenecen a los filipinos Melvin Jerusalem y Pedro Taduran, respectivamente.

Después de su deseo, la meta es subir a las 108 libras.

“Me veo bien parado en las demás divisiones“.

El villalbeño tiene récord invicto. ( Xavier Araújo )

“Si no se llega a concretar una pelea con los campeones (de las 108 libras), queremos seguir buscando historias, buscar títulos en otro peso, pero vamos a enfocarnos. Por lo menos tengo trabajo que hacer en 105 libras, estamos esperando grandes peleas y hacer la historia para ese peso”, manifestó.

La batalla será transmitida a través de la plataforma de DAZN.

Otro boricua en acción

El sábado en el hotel Fontainebleau Las Vegas, en dicha ciudad, el también boricua Juan Carlos “Indio” Camacho buscará el campeonato mundial en las 112 libras de la OMB ante el estadounidense Anthony Olascuaga.

Camacho ostenta foja de 19-1, 8 KO’s, mientras Olascuaga tiene récord de 9-1, 6 anestesiados.

Collazo depositó su confianza en el boricua.

“Está muy bien y tiene mucho. Para mí vamos a ver un campeón mundial”, aseguró “Pupilo” sobre su compatriota.