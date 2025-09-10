Imani McGee dominó la pintura con un doble-doble de 23 puntos y 18 rebotes, que incluyó tres tapones, para guiar el martes a las Monarcas de Juana Díaz a su tercera victoria en lo que va de temporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Juan Díaz derrotó, 62-59, a las Gigantes de Carolina en el Coliseo Guillermo Angulo. De esta forma, las Monarcas ahora poseen marca de 3-3, mientras que las subcampeonas cayeron a 3-4.

Carolina llegó a estar al frente por 16 puntos (27-11), luego de una güira de Brittney Cedeño cuando restaban 51 segundos del primer parcial.

Sin embargo, Juan Díaz dominó el partido, 36-13, en el segundo y tercer periodo para darle vuelta al marcador y, eventualmente, salir por la puerta ancha en la carretera.

Además de McGee, hermana de JaVale McGee, Tess Amundsen aportó 12 unidades y Leyinska Rivera añadió 10, saliendo del banco. En causa perdida, Aisha Sheppard anotó 27 tantos, incluyendo cinco triples.

Las Pollitas de Isabela, por su parte, también se vistieron de “pillas” en su visita al Coliseo Roger Mendoza al vencer, 85-79, a las Criollas de Caguas.

Con este resultado, Isabela retomó el puntero de la tabla de posiciones del BSN con récord de 5-2. En tanto, Caguas ahora juega para 2-4.

Lasha Petree y Quionche Carter se combinaron para 55 puntos en el triunfo de las Pollitas. Petree terminó con 23 tantos, mientras que Carter sumó 22.

La mejor por Caguas fue Alisia Jenkins, quien saliendo de la segunda unidad, se destacó con 21 puntos y ocho rebotes.

La acción del BSNF continuará este miércoles con las Cangrejeras de Santurce (4-2) visitando a las Atenienses de Manatí (1-3) en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito” y las Ganaderas de Hatillo (3-2) reciben a las Explosivas de Moca (3-2) en el Coliseo Francisco “Pancho” Deida.