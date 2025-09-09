Riga, Letonia. Giannis Antetokounmpo anotó 29 puntos y su hermano menor Kostas bloqueó cuatro tiros para que Grecia venciera el martes a Lituania 87-76 para avanzar a las semifinales del EuroBasket.

Los tiros libres decisivos de la estrella de los Bucks de Milwaukee en el último minuto ayudaron a Grecia a sellar la victoria y prepararse para un enfrentamiento de cuartos de final contra Turquía.

Antetokounmpo encestó dos tiros libres para dar a Grecia una ventaja de 10 puntos a 19 segundos del final, después de que Lituania redujera a la mitad la ventaja de 16 puntos de Grecia en el último cuarto. Había encestado otros dos tiros libres a 47 segundos del final.

Los cuatro tapones de Kostas Antetokounmpo se produjeron en la primera mitad. El pívot de 27 años juega en el Olympiakos. Vasileios Toliopoulos anotó 17 puntos para Grecia.

Grecia es dos veces campeona del EuroBasket, habiendo ganado el torneo en 1987 y 2005.

Jonas Valanciunas lideró a Lituania con 24 puntos y 15 rebotes.

Alperen Sengun brilla en la victoria de Turquía

El triple-doble de Alperen Sengun ayudó a la invicta Turquía a ganar 91-77 sobre Polonia. El alero de los Rockets de Houston sumó 19 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias en una actuación entretenida.

Con su madre entre el público, Sengun hizo un pase con una mano a lo largo de la cancha hacia Sehmus Hazer, quien volcó la pelota y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Sengun hacia el final del segundo cuarto.

Sengun encontró a Hazer nuevamente con un pase giratorio sin mirar en el área en el tercer cuarto y luego se regaló una volcada inversa con una mano con el juego en la mano.

Turquía se distanció para liderar 46-32 en el medio tiempo después de que la defensa física de Polonia y su banca presentaran problemas tempranos.

Polonia se acercó a ocho puntos a tres minutos del final, pero Hazer anotó un triple para mantener a Turquía en control.

Mateusz Ponitka y Jordan Loyd anotaron 19 puntos cada uno para liderar a Polonia.

Partidos de cuartos de final del miércoles

Finlandia se enfrentará a Georgia, mientras que el campeón del mundo, Alemania, jugará con Eslovenia el miércoles.

Es el primer partido de cuartos de final del EuroBasket para Georgia, que eliminó a Francia, medallista de plata olímpica, en los octavos de final y venció al campeón defensor España en la fase de grupos.

Finlandia eliminó a la Serbia de Nikola Jokic y cuenta con el delantero de Jazz de Utah, Lauri Markkanen. Los finlandeses también cuentan con el delantero de 18 años Miikka Muurinen .

Alemania y Eslovenia ganaron el título una vez: Alemania como anfitrión en 1993 y los eslovenos en 2017.

Después de un partido de 42 puntos contra Italia en los octavos de final, la estrella de los Lakers de Los Ángeles, Luka Doncic, busca su quinto partido del torneo con al menos 30 puntos anotados.

Doncic y Sengun tienen un triple-doble cada uno y aún podrían enfrentarse por la medalla de oro en la final del domingo.