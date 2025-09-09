Las Ganaderas de Hatillo provocaron esta noche un triple empate en la primera posición del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al doblegar 75-62 a las Leonas de Ponce en el coliseo Francisco ‘Pacho’ Deida.

El triple empata es con las campeonas Cangrejeras de Santurce y las Pollitas de Isabela, cada equipo con un récord de 4-2.

Hatillo se llevó el primer acto con puntuación de 17-13. Mientras, las Leonas asumieron el control momentáneamente en el segundo cuarto, 20-18, con un tiro brincado de Talia von Oelhoffen, que selló un avance 5-0, restando 8:10.

Naomi Smith con una flotadora y Mckenzie Forbes con un triple devolvieron el control de las hostilidades a las Ganaderas, 23-20, con 7:14 en el reloj. La primera mitad favoreció a las locales, 35-28.

Un bombazo de Ariel Jones representó la mayor diferencia en la noche, 58-41, con 3:16 del tercer periodo. Los primeros 30 minutos fueron dominados por Hatillo, 62-46.

La ofensiva de las Ganaderas se distribuyó entre Forbes con 31 puntos, Jones con 14 unidades y Essense Booker con 13.

Por Ponce (1-4), Shelby Cheslek logró 22 tantos y 12 rebotes, Von Oelhoffen encestó 12 y Taya Corosdale 11 con 12 capturas.

La acción del BSNF continúa el martes 9 de septiembre con dos partidos en calendario, cuando las Pollitas visiten a las Criollas de Caguas (2-3) y las Gigantes de Carolina (3-3) reciban a las Monarcas de Juana Díaz (2-3), ambos pautados para comenzar a las 8:00 p.m.