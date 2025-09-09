Una lamentable noticia se dio a conocer en los últimos días tras informarse el fallecimiento del futbolista hondureño Alfredo David Cristóbal, quien murió en un trágico hecho, cuando fue fulminado por una descarga eléctrica.

Cristóbal jugaba en el equipo del club Deportivo El Rodeo de Olancho de Honduras, pero a la vez se ganaba la vida como electricista. Este sufrió una potente descarga al entrar en contacto con una de las conexiones en las que trabajaba.

“Según relatan las fuentes, el hombre quedó colgado del poste de luz en el que se encontraba durante algunos minutos antes de que los servicios médicos pudieran retirarlo de la escena, haciendo todavía más escabroso el suceso. La muerte llegó de forma inmediata”, contó Sport de Barcelona.

Y agregó: “El club y sus compañeros le dieron el último adiós sobre el césped en el funeral que acogió el campo del club en el que militaba. Los futbolistas llevaron el féretro al centro de la cancha mientras vestían sus uniformes de partido, además de lucir una pancarta donde se podía leer “Vuela alto, campeón”.

El caso recuerda a la trágica muerte de otro jugador, Álvaro Prieto, por circunstancias similares, aunque esta vez en España. De hecho, el caso muy seguido por los medios de comunicación.

“En esa ocasión, en cambio, el joven tenía tan solo 18 años y jugaba en las filas del Córdoba. Antes de la confirmación de la muerte, se había denunciado la desaparición del chico en la estación de Santa catalán. Justa, en Sevilla, donde se encontraba mientras regresaba a casa de fiesta”, precisó el diario catalán.

Y sentenció: “Lo más sonado de ese caso, además de la tragedia en sí misma, fue que el cuerpo se encontró días más tarde entre dos vagones de tren de la misma estación, confirmando que la muerte se había producido por culpa de una descarga eléctrica”.