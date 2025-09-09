El reinado de Mayagüez Municipio llegó a su fin en la Liga Juvenil Francisco “Paquito” Rodríguez de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR).

Mayagüez, que había ganado cinco campeonatos corridos, no logró avanzar a los octavos de final del torneo al caer, 51-50, ante el Residencial Manuel A. Pérez.

David Rivera dominó la pintura con un doble-doble de 16 puntos y 19 rebotes para acabar con la temporada del quinteto mayagüezano, dirigido por Iván “Pipo” Vélez.

A su vez, le dio a Manuel A. Pérez, programa liderado por el excanastero Ansel Guzmán y compuesto por jóvenes del residencial público, su primer pase a los mejores 16 del certamen, que reúne canasteros de entre 17 y 19 años.

La ronda de los mejores 32 también incluyó otras sorpresas como el triunfo de los Avancinos de Villalba por 95-85 sobre Playa Sin Arena. Villalba fue liderado por Delwin Burgos, quien culminó con 27 unidades. Deneth Pacheco también hizo de las suyas con un doble-doble de 24 tantos y 13 capturas, mientras que Gabriel Cruz aportó 22 puntos.

Los Pumas de Carolina, por su parte, vencieron, 84-83, a los Maratonistas de Coamo, séptimos clasificados, con una destacada actuación de Danilo Feliz, quien terminó con 21 nueve unidades y nueve rebotes. Sin embargo, fue Favielly Nieves quien anotó el canasto de la victoria en los segundos finales.

Además de Manuel A. Pérez, Villalba y Carolina, también aseguraron su pase a los octavos de final de la División 1 los equipos de la Liga Atlética de Toa Baja, Bucaplaa, CIAPR, Pitirres Interamericana, Mets de Guaynabo, Osos de Manatí A, Osos de Manatí B, Capitanes de Arecibo, Jireh Basketball, Indios de Canóvanas, Barranquitas LIBB, Bayamón Rexville y Vaqueros de Bayamón.

En la División 2, se mantuvieron con vida Ponce Elite, Arvaja AA A, Bucaplaa Yellow, Cariduros de Fajardo Municipio, CIAPR C, Los Borinvillas, Corozal VLBA, Mayagüez Municipio B, Guayama B, Gigantes B, Walter Hodge A, Jireh B, Cowboys B, Águilas Negras, Peregrinos de Hormigueros, y Amelia Mets.

La acción continuará este sábado de la Liga Juvenil con los octavos de final en el Coliseo Roger Mendoza, de Caguas, y el Coliseo Juan Aubín Cruz “Bincito”, de Manatí.