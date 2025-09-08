La cuarta semana del voleibol escolar estuvo marcada por la victoria de Caribbean School de Ponce que los regresaría al Top 10 y por el continúo dominio del Colegio Adianez y San Ignacio de Loyola en las categorías senior femenino y masculino, respectivamente.

Con el debut del prospecto Gustavo Álvarez, los ponceños lograron una victoria contundente en tres luchados parciales sobre el clasificado número dos, el Colegio Adianez en la final de su torneo.

Álvarez no había estado disponible las primeras semanas de temporada por compromisos con las selecciones juveniles. En ese lapso, Caribbean cayó fuera del Top 10.

Sagrado Corazón de Ponce, por su parte, ganó en Caribbean la categoría junior y senior femenino, mientras que Saint John’s School se apoderó del trofeo en junior masculino.

Mientras tanto, en el torneo Jireh de Río Grande, el Colegio Adianez extendió su permanencia en la cima del ranking senior femenino al conquistar su tercer campeonato, venciendo a las locales en la final.

La colocadora Arielis Valle fue seleccionada como la Jugadora Más Valiosa (MVP) del torneo.

En la categoría junior femenino, la Academia Discípulo de Cristo de Bayamón se alzó con el campeonato tras superar a Santa Gemma de Carolina. Las sorpresas fueron Cristo de los Milagros de Caguas eliminando a Adianez (#3) y PRBSA de Morovis dejando fuera a Guamaní de Guayama.

En la rama senior masculino, el campeonato fue para Saint Francis, que derrotó a los anfitriones en la final.

Por su parte, el Colegio Notre Dame de Caguas ganó el torneo Academia María Reina en San Juan en la categoría senior Femenino, cumpliendo con la expectativa del equipo de mayor clasificación en el evento. Isabela Ortiz cargó con el premio de MVP.

En la categoría senior masculino, San Ignacio de Loyola venció a San José de Río Piedras para sumar su quinto campeonato de la temporada, mientras que Commonwealth, que estaba fuera del ranking, dio la sorpresa al derrotar a Notre Dame (#7).

En la categoría junior femenino, el Colegio Marista de Guaynabo consiguió su segundo campeonato consecutivo, venciendo a Saint John’s, Colegio Puertorriqueño de Niñas (#5) y Academia María Reina, consolidándose como candidato al Top 5 nacional.

En junior masculino, la Academia Discípulos de Cristo defendió su primera posición nacional al imponerse a San Ignacio.

En el Torneo Colegio Marista de Manatí, el Capitán Correa de Arecibo (#3) se llevó el título en senior femenino al vencer a ALESPI de Orocovis, que sorprendió eliminando a Marista de Manatí (#11).

Otro resultado clave fue la victoria de Piaget de Manatí, que superó a Bayamón Military Academy (#4). En la rama senior masculino, el campeonato fue para San Felipe de Arecibo, que derrotó a los locales en la final.

En la categoría junior femenino, Froebel de Aguadilla sorprendió al vencer al número uno Capitán Correa y quedarse con el campeonato.