El dirigente Yadier Molina y el gerente de operaciones Joey Solá, sostuvieron el pasado sábado un encuentro con los peloteros Heliot Ramos y Nolan Arenado en el Busch Stadium, confirmaron fuentes a Primera Hora .

El junte suscitó en el marco de la confección del equipo de Puerto Rico para el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Este medio conoció, además, que mantuvieron comunicaciones durante una visita de Molina y Solá al estadio de los Cardinals de San Luis en la serie del pasado fin de semana frente los Giants de San Francisco. Molina fungió, una vez más, como coach invitado.

De acuerdo a las fuentes de este diario, fue la primera conversación en persona con el jugador de ascendencia boricua, luego de que a través de una llamada telefónica expresará al gerente general de la novena, Carlos Beltrán, su deseo de pertenecer al equipo.

Las gestiones podrían dar paso a la construcción del equipo puertorriqueño.

Arenado, que podría ser el inicialista del conjunto, ya ha participado en dos ediciones con el equipo de Estados Unidos (2017 y 2023). En el 2017, Arenado fue campeón con el conjunto estadounidense.

De otro lado, Ramos podría estar en su primera oportunidad en un certamen mundialista.

El pasado 31 de agosto, la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) confirmó que entregaron a las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) la lista de interés de 50 jugadores que podrían representar la isla.

El otro listado de 35 jugadores se debe someter a MLB en o antes del 3 de diciembre. El róster final se entregará el 3 de febrero de 2026.

Puerto Rico albergará la primera ronda del Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, con la presencia de Cuba, Canadá, Panamá y Colombia a partir del 6 de marzo.