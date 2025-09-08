No fue el mejor partido de su equipo y tampoco en el mejor fin de semana, pero victoria es victoria. ¡Y qué clase de triunfo!

El boricua Alex Cora se convirtió el domingo en el quinto latino y apenas el tercer dirigente de los Red Sox de Boston en alcanzar las 600 victorias en su carrera, al venir de atrás y superar, 7-4, a los Diamondbacks de Arizona.

Con el triunfo, Cora se suma a los legendarios Joe Cronin (1,071 triunfos) y Terry Francona (744) como los únicos estrategas de Boston en alcanzar esa cifra. Además, es el quinto latino en ese selecto grupo, detrás del cubano Al López (1,410), el dominicano Felipe Alou (1,033), el venezolano Ozzie Guillén (747) y el también cubano Fredi González (710).

“Se necesita mucha gente para ganar partidos a este nivel”, comentó Cora en entrevista con MLB.com. “Para ganar 600 juegos como grupo desde el primer swing que Mookie [Betts] hizo en el Tropicana Field [en el Día Inaugural del 2018] hasta el último pitcheo de Aroldis hoy (ayer), se necesita mucho esfuerzo, no sólo de la gente en el clubhouse, sino también de los ‘trainers’ y la gerencia, y, lo que es más importante, de mi familia", apuntó.

Para lograr la significativa victoria, tuvo que buscar en lo más profundo se su roster y encontrar la clave del triunfo.

Lo ha hecho muchas veces. Cuando todo parece perdido, el estratega de los Red Sox de Boston saca de su sombrero un nuevo truco que deja perplejos a los entendidos del béisbol y logra el triunfo.

Así lo consiguió el domingo. Atrás, 3-1 en la séptima entrada, Cora trajo al relevista Garrett Whitlock, que mayormente trabaja una entrada, y le dio la encomienda de sacar cinco outs, antes de entregarle la bola al cerrador cubano Aroldis Chapman.

“Whitt estuvo inmenso y Chapman también. Simplemente tenemos que ser mejores con el resto de los muchachos, y esa es la realidad”, acotó Cora. “Hay muchachos [en el bullpen] que están pasando problemas en este momento, pero tenemos que ser mejores, y serán mejores. Vamos a seguir trabajando con ellos, tratando de evitar usar por dos innings o cuatro outs [a Whitlock y Chapman]. Pero en esa situación, lo necesitábamos”, recordó el cagueño.

Pero la verdadera magia vino en la novena entrada. Con el juego empatado, trajo al poco utilizado Nick Sogard para que bateara como emergente por Connor Wong con dos outs. Sogard, que apenas había fungido como emergente en tres ocasiones anteriores, conectó un doblete para romper el empate y encaminar el eventual triunfo de los Red Sox.

“Sentimos que era el enfrentamiento correcto. Tomó dos pitcheos, no se puso nervioso y bateó la pelota para la otra banda”, resumió Cora.

Pero, más allá de las estadísticas, la labor que hace Cora con ese núcleo de jugadores, y que no va a la tabla de estadísticas, es lo que lo hace distinto.

“Es especial. Creo que hablo por todos aquí cuando digo que es el mánager del pueblo. Todos lo queremos e iríamos a la guerra por él. Así que no podría estar más feliz por Alex”, dijo Whitlock, tras el partido.

“Hay una razón por la que llegó a los 600 ganados. Siempre se toma el tiempo para saludar a mi esposa, hablar con mi hijo, todo eso. Hace eso con todo el mundo. Y luego, cuando es el momento del juego, se nota que es ‘AC’. No es Alex, es ‘AC’. Es impresionante verlo”, agregó.

Próxima meta: la postemporada

La victoria ayudó a que Boston frenara en tres la racha de derrotas y mantenerse en pelea por un espacio en los playoffs. Poseen marca de 79-65, a 3.5 juegos de diferencia de los Azulejos de Toronto, líderes de la División Este de la Liga Americana y a 1.5 juegos de los Yankees por el primer espacio del “Wild Card”.

Nada mal para un equipo que pocos le veían probabilidades de alcanzar la postemporada, algo que no logran desde el 2021.

Todavía le restan 18 partidos, tiempo suficiente para hacer los ajustes y alcanzar ese próximo objetivo.

Para ello, necesitarán de todo el personal disponible. Como en el partido del domingo.

“Vamos a batallar. Hemos estado lesionados. Hemos estado golpeados a lo largo de la temporada”, recordó Cora. “Pero hemos sido capaces de ponernos en esta situación [para meterse en la carrera]. Y hablamos con los muchachos hace unas semanas y les dijimos: ‘Simplemente estén listos’. Vamos a seguir usando a todo el mundo, maximizando el roster y tratando de ganar tantos juegos como sea posible para llegar a octubre”, finiquitó.