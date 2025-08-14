Houston. Hunter Brown permitió apenas una carrera en seis innings y dos tercios para llegar a 10 triunfos, los dominicanos Jeremy Peña y Yainer Díaz conectaron sendos jonrones y los Astros de Houston vencieron el miércoles 4-1 a los Red Sox de Boston.

Brown (10-5) permitió seis hits y repartió tres bases por bolas. Limitó a Boston a batear de 6-1 con corredores en posición de anotar.

Los Astros comenzaron el día empatados con Seattle en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana.

Peña inició un primer inning de dos carreras. Por quinta vez en la campaña inauguró un juego con un jonrón, esta vez en el quinto lanzamiento de Walker Buehler.

Díaz agregó un sencillo impulsor con dos outs. Y en el sexto capítulo, cuando Houston ganaba por 2-1 con dos outs, envió un sweeper de Buehler (7-7) con cuenta de 0-1 a 415 pies entre el jardín izquierdo y el central para su 17º jonrón.

Boston tuvo la carrera del empate en tercera base con dos outs en la sexta. Con Romy González en el plato, el manager de los Medias Rojas Alex Cora se paró fuera del dugout exigiendo que se le marcara un balk a Brown.

Se produjo una reunión entre los cuatro umpires, pero no se marcó la infracción. El boricua Cora fue expulsado por quinta vez en 2025 durante un cambio de lanzador una entrada después.

Bennett Sousa reemplazó a Brown en la séptima, lanzando un episodio y un tercio. El dominicano Bryan Abreu trabajó la novena para su primer salvamento.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 3-0. El dominicano Wilyer Abreu de 3-2.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 4-1 con una anotada y una empujada, Jesús Sánchez de 3-0, Díaz de 3-2 con una anotada y tres impulsadas. El hondureño Mauricio Dubón de 1-0. El venezolano José Altuve de 3-0 con una anotada. El boricua Víctor Caratini de 2-0 con una anotada. El mexicano Ramón Urías de 3-1.