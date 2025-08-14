Anaheim, California. Shohei Ohtani permitió cuatro anotaciones con cinco hits en una labor de cuatro innings y un tercio, la más larga en su campaña, pero Logan O’Hoppe pegó un sencillo de dos carreras en la octava entrada y los Angels de Los Ángeles superaron el miércoles 6-5 a los Dodgers de la misma ciudad.

Los Angels barrieron así la Serie del Freeway en la campaña.

Ohtani ponchó a Mike Trout dos veces entre sus siete abanicados. También conectó un triple y anotó en la primera entrada, pero se ponchó en sus últimos tres turnos al bate.

Will Smith conectó un jonrón de dos carreras y Mookie Betts bateó dos sencillos impulsores para los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, que han perdido cuatro encuentros seguidos.

Han caído al segundo lugar en la División Oeste de la Liga Nacional detrás de los Padres de San Diego, que llegan al Dodger Stadium el viernes para una serie de fin de semana.

Los Angels, con un récord por debajo de .500, increíblemente barrieron ambas series de tres juegos contra los Dodgers esta temporada. Han ganado siete duelos seguidos sobre sus rivales de la misma ciudad, un récord de franquicia.

Logan O'Hoppe, de los Angelinos de Los Ángeles, batea un sencillo productor ante los Dodgers de Los Ángeles, el miércoles 13 de agosto de 2025 (AP Foto/Mark J. Terrill) ( Mark J. Terrill )

Ohtani se mostró mayormente afinado en su primer viaje al montículo del Angel Stadium desde que lo dejó con lo que resultó ser un desgarre en un ligamento del codo en agosto de 2023. Permitió un jonrón a Taylor Ward en la segunda entrada, pero se estabilizó hasta la quinta.

Ohtani se marchó con una ventaja de 5-4, y el atribulado bullpen de los Dodgers casi logró preservarla a pesar de tener cinco brazos de alta presión en la lista de lesionados.

Una entrada antes, el novato de los Angels Bryce Teodosio le robó un jonrón al cubano Andy Pages con una atrapada mediante un tremendo salto entre el jardín derecho y el central.

Mike Trout sonríe mirando a Shohei Ohtani cuando le tocó enfrentarlo por primera vez anoche. El japonés lo ponchó dos veces en el partido. ( Mark J. Terrill )

Brock Burke (6-1) lanzó la octava, y Kenley Jansen consiguió su 23er salvamento.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-1. El cubano Pagés de 4-0. El venezolano Miguel Rojas de 3-1.

Por los Angelinos, el cubano Yoán Moncada de 2-1 con una anotada. El venezolano Luis Rengifo de 3-0 con una remolcada.