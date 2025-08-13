Bayamón celebrará campeonato de los Vaqueros con una gran fiesta
El evento dará inicio con una caravana que saldrá desde el estacionamiento del Estadio Juan Ramón Loubriel.
El municipio de Bayamón celebrará el campeonato número 17 de los Vaqueros de Bayamón con una gran fiesta de pueblo que se llevará a cabo mañana, jueves 14 , anunció hoy el alcalde Ramón Luis Rivera.
El evento que será abierto al público, dará inicio con una caravana que saldrá a las 5:00 de la tarde, desde el estacionamiento del Estadio Juan Ramón Loubriel, culminando con una gran celebración, en los predios frente al Coliseo Rubén Rodríguez.
Según los organizadores, el evento será posible gracias a una colaboración de los apoderados del equipo campeón y el Municipio y en tarima estarán deleitando al público Grupomanía, Farruko y la Banda Al Garete, entre otros.
“Queremos que la fanaticada de Bayamón tenga la oportunidad de compartir este gran logro con los integrantes del equipo Vaquero, a los cuales apoyó con gran pasión y consistencia. Por eso los esperamos a todos mañana jueves, en esta gran fiesta donde la fanaticada podrá compartir su regocijo, con los jugadores y el equipo técnico de su equipo campeón”, sostuvo el alcalde mediante declaraciones escritas.