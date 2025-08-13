El municipio de Bayamón celebrará el campeonato número 17 de los Vaqueros de Bayamón con una gran fiesta de pueblo que se llevará a cabo mañana, jueves 14 , anunció hoy el alcalde Ramón Luis Rivera.

El evento que será abierto al público, dará inicio con una caravana que saldrá a las 5:00 de la tarde, desde el estacionamiento del Estadio Juan Ramón Loubriel, culminando con una gran celebración, en los predios frente al Coliseo Rubén Rodríguez.

Según los organizadores, el evento será posible gracias a una colaboración de los apoderados del equipo campeón y el Municipio y en tarima estarán deleitando al público Grupomanía, Farruko y la Banda Al Garete, entre otros.

“Queremos que la fanaticada de Bayamón tenga la oportunidad de compartir este gran logro con los integrantes del equipo Vaquero, a los cuales apoyó con gran pasión y consistencia. Por eso los esperamos a todos mañana jueves, en esta gran fiesta donde la fanaticada podrá compartir su regocijo, con los jugadores y el equipo técnico de su equipo campeón”, sostuvo el alcalde mediante declaraciones escritas.