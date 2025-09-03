Boston. Alex Bregman conectó un rodado potente por la línea de tercera base para un sencillo dentro del cuadro con dos outs en la octava entrada, lo que dio la ventaja a los Red Sox de Boston, quienes vencieron el martes 11-7 a los Guardians de Cleveland.

Boston hiló así su tercera victoria, la que significó la 599 para el mánager boricua Alex Cora. Si Boston gana este miércoles, el cagüeño se convertiría en el sexto dirigente latino en las Mayores con al menos 600 triunfos.

El mexicano Jarren Durán y Trevor Story siguieron con sendos dobles productores ante Cade Smith (6-6) para la segunda entrada de cuatro carreras de Boston en el juego. Justin Slaten (2-4) se llevó la victoria con una octava entrada perfecta.

PUBLICIDAD

Ceddanne Rafaela sumó dos hits, incluyendo un jonrón de dos carreras para empatar el juego en la parte baja de la sexta después de que Cleveland anotó seis en la parte alta para tomar una ventaja de 7-5.

Masataka Yoshida bateó tres hits, incluyendo un par de dobles, para ayudar a que los Medias Rojas lograran su décima victoria en 13 juegos.

El dominicano Jhonkensy Noel acumuló tres hits por Cleveland, incluyendo un jonrón.

Boston anotó cuatro veces en la segunda entrada y tomó una ventaja de 5-1 en la sexta antes de que Cleveland castigara al abridor de los Red Sox, Garrett Crochet, con seis carreras. Austin Hedges inició con un jonrón, David Fry agregó un cuadrangular de dos carreras, y el venezolano Brayan Rocchio conectó un jonrón de tres vueltas para poner la pizarra 7-5.

Por los Guardians, los dominicanos Ángel Martínez de 4-1 con una anotada, José Ramírez de 4-1, Noel de 4-3 con dos anotadas y una empujada. El venezolano Rocchio de 4-2 con una anotada y tres producidas.

Por los Red Sox, el mexicano Durán de 5-1 con una anotada y una empujada. El venezolano Carlos Narváez de 4-2.