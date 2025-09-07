La campeona boricua Amanda Serrano volverá al ensogado el sábado 27 de diciembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, confirmó su entrenador y manejador, Jordan Maldonado, a Primera Hora .

Maldonado no adelantó quién será la rival de la monarca de las 126 libras. “No la puedo mencionar todavía”, expresó a este medio a través de un intercambio de textos.

La púgil puertorriqueña ha dicho en el pasado que su intención es retirarse con una batalla en la isla. Serrano estuvo a minutos de pelear en el “Choli” en marzo 2024 frente a la alemana Nina Meinke, pero la reyerta fue cancelada tras una lesión en un ojo.

Serrano continúa siendo la campeona unificada de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Organización Internacional de Boxeo (OIB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La boricua (47-4-1 y 31 anestesiadas) viene de caer por decisión mayoritaria en su tercera pelea de la trilogía ante la irlandesa Katie Taylor (25-1, 6 KO’s) el pasado julio.

Un juez vio el combate empate 95-95 y los otros 97-93 a favor de Taylor, que retuvo sus coronas de las 140 libras ante un Madison Square Garden lleno a su capacidad.