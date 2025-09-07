Los Braves de Atlanta reclamaron este domingo al lanzador boricua Alexis Díaz tras haber sido colocado en asignación por los Dodgers de Los Ángeles el pasado jueves.

Díaz confirmó la información a través de una historia en su cuenta de Instagram. Al momento, se desconoce si se unirá inmediatamente al bullpen de los Braves o si se dirigirá a Triple A

El relevista, de 28 años, ha visto acción este 2025 con dos uniformes. Primero con los Reds de Cincinnati, y desde mayo con los Dodgers, que lo adquirieron en cambio.

El naguabeño a penas lanzó nueve entradas con los Dodgers, en las que registró 5.00 de efectividad. Su última salida fue el 17 de agosto, tres días después lo bajaron a las menores.

La consistencia en el montículo ha ido en picada. Entre Los Ángeles y Cincinnati ha trabajado durante 15 episodios para una efectividad de 7.80.

El boricua inició la temporada en la lista de lesionados de 15 días de los Reds por una distensión en el tendón de la corva izquierda.