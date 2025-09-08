La dupla boricua de voleibol de playa, Allanis Navas y María González, conquistó la medalla de oro en la séptima parada del Norceca Beach Volleyball Continental Tour, celebrada en Jalisco, México, el pasado fin de semana.

En final, las puertorriqueñas tuvieron que venir de atrás ante las estadounidenses Michelle Shaffer y Rachell Kramer tras caer en el primer parcial 14-21. Las boricuas reaccionaron para igualar el partido al llevarse el segundo set 21-18.

En el decisivo, impusieron su juego para cerrar 15-9 y colgarse el máximo galardón.

Con este triunfo, las boricuas sumaron su quinta medalla de oro en el circuito Norceca 2025, consolidándose como la dupla más dominante del continente.

En las semifinales, en suelo mexicano, superaron a las canadienses Grewal-Pantovich con marcador de 21-17, 21-13.

En los cuartos de final, vencieron en dos parciales a la pareja nicaragüense López-Lolette (21-6, 21-11).

En la fase de grupos, Navas y González avanzaron invictas 3-0.

Las boricuas encaminan su rumbo al Mundial de Voleibol de Playa a celebrarse del 14 al 23 de noviembre en Adelaide, Australia.

Este logro es también el resultado de un proyecto que ha contado con el respaldo constante de la Federación Puertorriqueña de Voleibol y del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), que han apostado de manera decidida al desarrollo de Navas y González como dupla de proyección internacional. El acompañamiento, la planificación y la inversión en su carrera hoy se reflejan en este presente dorado para el voleibol de playa de Puerto Rico.