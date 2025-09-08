Adriana Díaz se alista para su primer compromiso en el WTT Champions Macao 2025
La boricua se enfrentará el martes la austriaca Sofía Polcanova.
PUBLICIDAD
La boricua Adriana Díaz comienza este martes su participación en el WTT Champions Macao 2025, en China, cuando rete a la austriaca Sofía Polcanova.
Díaz, número 22 en el escalafón mundial, y Polcanova, en el puesto 23 del globo, se enfrentarán en el tercer choque femenino en el escenario del Infinity Arena a las 12:10 a.m. (hora de la isla).
Ambas buscarán desempatar un historial que arrancó en 2018 y que está igualado a dos victorias por bando.
Su último encuentro fue en mayo del pasado año, cuando Polcanova venció 3-1 a Díaz en el Saudi Smash Femenino.
Relacionadas
El ganador de cada rama, femenina y masculina, sumará 1,000 puntos en la clasificación mundial y se obtendrá un premio de $60,000.
Díaz viene de caer, 3-0, ante Manyu Gand en la ronda de las 16 del Europe Smash, celebrado el pasado agosto en Suecia.
En dobles femeninos, fue derrotada, 3-1, junto a la francesa Prithika Parade en los cuartos de final frente a la dupla de japonesas, Miwa Harimoto y Satsuki Odo.
Tras su paso por Macao, Adriana Díaz continuará su gira en Asia con el China Smash 2025, programado del 25 de septiembre al 5 de octubre en Pekín.