La boricua Adriana Díaz comienza este martes su participación en el WTT Champions Macao 2025, en China, cuando rete a la austriaca Sofía Polcanova.

Díaz, número 22 en el escalafón mundial, y Polcanova, en el puesto 23 del globo, se enfrentarán en el tercer choque femenino en el escenario del Infinity Arena a las 12:10 a.m. (hora de la isla).

Ambas buscarán desempatar un historial que arrancó en 2018 y que está igualado a dos victorias por bando.

Su último encuentro fue en mayo del pasado año, cuando Polcanova venció 3-1 a Díaz en el Saudi Smash Femenino.

El ganador de cada rama, femenina y masculina, sumará 1,000 puntos en la clasificación mundial y se obtendrá un premio de $60,000.

Díaz viene de caer, 3-0, ante Manyu Gand en la ronda de las 16 del Europe Smash, celebrado el pasado agosto en Suecia.

En dobles femeninos, fue derrotada, 3-1, junto a la francesa Prithika Parade en los cuartos de final frente a la dupla de japonesas, Miwa Harimoto y Satsuki Odo.

Tras su paso por Macao, Adriana Díaz continuará su gira en Asia con el China Smash 2025, programado del 25 de septiembre al 5 de octubre en Pekín.