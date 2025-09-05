Juan Cardona volverá a dirigir baloncesto escolar después de más de una década.

El experimentado entrenador asumió la dirección del equipo senior masculino de Jireh Kingdom Christian Academy de Río Grande, anunció la institución del ahora pastor evangélico y exintérprete del género urbano Héctor Delgado.

“Muchos años atrás dirigí al Colegio Carmen Sol. Mucha gente dice que fuimos una potencia a principios de los 2000. Estuve allí como 10 años y fuimos bendecidos de ganar seis Copas de El Nuevo Día: cinco en varones y una en nenas”, recordó Cardona en una entrevista telefónica con Primera Hora .

El también dirigente de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) contó que el acercamiento por parte de Delgado surgió cuando matriculó a su hijo, que lleva su mismo nombre, en la escuela después de jugar los últimos años en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Cuando Juan Cardona Jr. estaba disponible, nos comunicamos y llegamos a donde el pastor Héctor Delgado. Las cosas se dieron de una manera orgánica. Hicimos clic rápido. Obviamente, yo no pensaba volver a dirigir en torneos escolares porque llevaba muchos años en Estados Unidos, pero Dios es perfecto y tiene su plan”, compartió.

“Mi meta es dirigir en Estados Unidos. No se me dio este año, pero, como siempre digo, hay que crear alegría donde uno está. Lo que quiero es añadir valor a la organización y a los chamacos, que es lo que trato de hacer donde quiera que voy”, continuó.

El hijo de Cardona está en quinto grado, por lo que formará parte del quinteto mini de Jireh y no del senior. Sin embargo, esta nueva encomienda le permitirá al técnico seguir de cerca el desarrollo de su retoño como canastero en la misma escuela donde también estudian sus otros hijos y su sobrino.

“Yo quiero tener las manos cerca de Juan y la escuela me dio la facilidad de estar con él”, indicó el mentor.

A diferencia de otros años, Cardona se quedará en Puerto Rico de cara al inicio de la próxima temporada del BSN. Esto no solo le permitirá regresar como dirigente de los Capitanes sin mayores contratiempos, sino que también le abrió las puertas a nuevas oportunidades, como la de dirigir en la academia de Delgado tras salir del programa de la Puerto Rico Bilingual Basketball Academy de Morovis por diferencias administrativas.

PUBLICIDAD

Jireh, por su parte, era el favorito a conquistar el Top Ranked Buzzer Beater la pasada temporada bajo la dirección de Edgar Acevedo. A pesar de ser el primer clasificado, perdió en la semifinal ante el Colegio Adianez, que fue el eventual campeón.

Alrededor de ocho estudiantes que formaron parte de esa poderosa escuadra se graduaron el pasado semestre de la escuela, por lo que este año tendrán un conjunto básicamente nuevo.

A raíz de esto, becaron a Aramis Santos, quien ayudó a Adianez a proclamarse campeón en la campaña anterior. De hecho, Santos es el único canastero en ganar el Buzzer Beater en todas sus categorías (mini, juvenil, junior, senior). Es un ganador probado que ahora busca un quinto cetro nacional.

Aramis Santos jugó la pasada temporada con el Colegio Adianez. ( Suministrada )

Además, incorporaron a Carlos Domenech, exestudiante del Colegio Capitán Correa de Hatillo; y Alan Ayala y Kenneth Santos, que regresaron de Estados Unidos.

Con ese talento que añadieron a sus filas, lucen nuevamente como el favorito, pero, más allá de ganar el campeonato nacional, el estratega tiene intenciones de inculcarle a los estudiantes-atletas que tendrá en sus manos una cultura de trabajo y disciplina.

“Yo lo que vengo es a ayudarlos de la manera que yo pueda. Solo les garantizo mucho trabajo y disciplina. Yo vengo a desarrollar al ser humano primero que al jugador, pero a la hora de la práctica queremos desarrollar las destrezas que conllevan ser un baloncelista, que es dribleo, pase y tiro”, explicó el técnico.

“Queremos implementar una visión del colectivo, en la que jueguen juntos en los dos canastos. Jugar a través del pase y no el dribleo, que es lo que tratamos de hacer en cualquier nivel”, abundó.

Cardona adelantó que la próxima semana comenzará a trabajar de lleno con los estudiantes de Jireh. Comprende que Delgado tiene la misión de traer la corona del Buzzer Beater a Río Grande desde que compró la academia y aseguró que está listo para el reto.

“Sabemos que no vamos a ser perfectos, porque perfecto es papá Dios, pero vamos a tratar de ser lo más perfecto posible. El pastor Héctor Delgado, donde quiera que se ha metido, ha tenido éxito porque es bendecido por papá Dios. Uno viene a aportar de la manera que pueda, y a mí me gusta trabajar con mentes brillantes, como el pastor Héctor Delgado. Esos son los tipos de personas que me gusta tener a mi alrededor. Mi deseo es que los muchachos sean el producto de una organización respetable”, puntualizó.