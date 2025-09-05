Imani McGee anotó 25 puntos, atrapó nueve rebotes y repartió seis asistencias en su debut en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) para liderar el viernes a las Monarcas de Juana Díaz a un reñido triunfo por 75-73 sobre las Criollas de Caguas en el Coliseo Roger Mendoza.

Las Monarcas borraron un déficit de 16 puntos en el cuarto parcial para salir por la puerta ancha y mejorar su marca a 2-2. Las Criollas, por su parte, vieron caer su récord a 1-3.

Imani es hermana de JaVale McGee, quien reforzó a los campeones Vaqueros de Bayamón en la pasada temporada del BSN.

La centro, de 30 años y 6’7” de estatura, capturó el balón en la última jugada, luego de que Kai James fallara un tiro, para sellar la victoria.

Tess Amundsen fue la segunda voz ofensiva de Juan Díaz con 18 unidades y 11 capturas. Kaishmy Ayuso añadió 12 tantos, mientras que Leyinska Rivera sumó 11.

Por Caguas, la mejor fue James con 19 puntos, siete rebotes y siete asistencias.

En Coliseo José “Buga” Abreu, las campeonas Cangrejeras de Santurce derrotaron, 79-73, a las Pollitas de Isabela para adueñarse de la cima de la tabla de posiciones del BSNF.

Santurce elevó su balance a 4-1, mientras que Isabela bajó al segundo lugar con marca de 4-2.

Dayshalee Salamán, Jugadora Más Valiosa de la serie final 2024, anotó 15 unidades. Le siguió Shae Kelley con un doble-doble de 14 tantos y 11 capturas. En causa perdida, Quionche Carter terminó con 23 puntos.

En el Coliseo Francisco “Pancho” Deida, las Atenienses de Manatí consiguieron su primera victoria de la campaña al superar, 67-62, a las Ganaderas de Hatillo.

Las Atenienses, dirigidas por la licenciada Michelle González, ahora juegan para récord de 1-2. Las Ganaderas, por otro lado, tienen un balance de 2-2 con este resultado.

Kaela Hilaire condujo la ofensiva de Manatí con un doble-doble de 23 puntos y 10 asistencias. Emma Merriweather también hizo de las suyas al dominar la pintura 12 unidades y 16 capturas. En el caso de Hatillo, Okako Adika convirtió 11 tantos y Naomi Hernández marcó 10.